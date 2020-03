“Dạo facebook” tìm mua 14kg cần sa về bán kiếm lời lấy tiền ăn chơi

Do thiếu tiền tiêu xài ăn chơi nên Nguyễn Đức Toàn đã lên mạng xã hội facebook tìm mối mua ma túy về bán kiếm lời. Khi đối tượng đang giao dịch bán “hàng cấm” thì bị Công an bắt quả tang.

Sáng 15/3, Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tam giam đối với đối tượng Nguyễn Đức Toàn (SN 1996, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền ăn chơi nên Nguyễn Đức Toàn đã lên mạng xã hội tìm nguồn cung ma túy bán kiếm lời, Toàn liên hệ được với một đầu mối cung cấp cần mua 100 triệu đồng cần sa.

Sau khi xác nhận đơn hàng đã được chuyển đến, Toàn bắt đầu liên hệ, kết nối với các nhóm dân chơi qua mạng xã hội để rao bán cần sa. Đến ngày 29/2, Toàn tung hàng lên mạng xã hội và ngay lập tức có người đặt mua 3kg. Hai bên tiến hành thỏa thuận giá cả, Toàn bán 3kg cần sa với giá 33 triệu đồng. Đồng thời giao hẹn sẽ giao dịch tại một điểm không cố định trên đường Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình).

Toàn và tang vật tại cơ quan điều tra

Sau đó, Toàn di chuyển đến điểm hẹn và hai bên giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Đúng thời điểm này Công an ập đến kiểm tra, bắt quả tang. Do quá sợ hãi nên Toàn đã bỏ chạy nhưng bị tổ công tác bắt giữ ngay sau đó.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tang vật liên quan. Trong đó có hàng chục túi nilong chứa cần sa. Tổng trọng lượng thu giữ được là 14kg cần sa cùng 1 cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận hành vi phạm tội. Toàn khai, do quen biết một người (chưa xác minh danh tính) trên mạng xã hội nên đã nói cần mua cần sa để bán kiếm lời. Ngay lập tức người này đồng ý “hợp tác” để tìm mối mua hộ. Để chắc chắn về mối hàng này, người kia yêu cầu toàn chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản để rút ra mua cần sa cho Toàn.



Đến ngày 28/2, Toàn nhận được hàng và mang về nhà mở thì thấy có nhiều túi nilong màu bạc chứa thảo mộc khô. Xác định đây là cần sa thật nên đã cất giấu nó trong phòng ngủ.



Đến 13h ngày 29/2, Toàn bán 3kg cần sa cho một người bạn trên mạng xã hội. Khi hai người đang giao dịch hàng thì bị Công an bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)