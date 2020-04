5 công thức làm mặt nạ trẻ hóa làn da hiệu quả từ nguyên liệu quen thuộc

Khi cơ thể, đặc biệt là da mặt bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nám, tàn nhang, nếp nhăn, da chảy xệ… chị em cần có phương pháp dưỡng da phù hợp. Và đắp mặt nạ là một trong những cách bổ trợ hiệu quả. Thay vì mua mặt nạ có sẵn, chị em có thể tạo ra mặt nạ trẻ hóa làn da hiệu quả ngay tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên. Dưới đây là một số gợi ý kết hợp nguyên liệu:

1. Mặt nạ đu đủ và sữa tươi

Lượng vitamin dồi dào có trong đu đủ chín kết hợp với dưỡng chất có trong sữa tươi sẽ là công thức mặt nạ tuyệt vời giúp làn da trắng sáng, mịn màng, săn chắc và giảm thâm nám hiệu quả.

Mặt nạ đu đủ và sữa tươi giúp làn da trắng sáng, mịn màng

Bạn dùng ¼ quả đu đủ chín, xay nhuyễn rồi trộn đều với lượng sữa tươi vừa đủ tạo thành hỗn hợp có độ sánh mịn vừa phải. Rửa sạch mặt, thoa hỗn hợp đều lên da, massage nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần làn da sẽ được trẻ hóa nhờ lỗ chân lông được thu nhỏ một cách tự nhiên.

2. Mặt nạ từ bột trà xanh và sữa non

Theo nghiên cứu, bột trà xanh giàu vitamin và khoáng chất có khả năng chống oxy hóa cao. Kết hợp cùng với sữa non sẽ tạo thành hỗn hợp mặt nạ giúp cải thiện làn da xỉn màu, kém tươi và chảy xệ hiệu quả.

Bạn chỉ cần trộn đều 3 muỗng cà phê bột trà xanh với 3 muỗng cà phê sữa non để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp sau khi làm sạch da mặt, đặc biệt là vùng da có nhiều nếp nhăn như trán, khóe mắt. Massage nhẹ nhàng trong 5 phút để dưỡng chất thẩm thấu vào da. Đợi khoảng 15 phút thì rửa lại với nước lạnh thật sạch. Kiên trì thực hiện làn da sẽ sáng mịn, tươi tắn và trẻ hóa tự nhiên.

3. Mặt nạ từ rong biển, mật ong và sữa chua

Được biết, rong biển chứa hàm lượng cao protein và muối khoáng, nhờ đó nó có khả năng ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, xóa nám, tàn nhanh, các vết thâm mụn và làm trắng da hiệu quả. Khi kế hợp rong biển cùng cách thành phần như mật ong, sữa chua sẽ có tác dụng chống viêm, tăng độ ẩm và dinh dưỡng giúp tăng độ đàn hồi cho da tươi trẻ, mịn màng.

Mặt nạ rong biển có công dụng trẻ hóa làn da hiệu quả

Hỗn hợp mặt nạ gồm có 50 gram rong biển xay mịn, 2 muỗng cà phê mật ong cad 2 muỗng cà phê sữa chua. Trước khi đắp mặt nạ, bạn nên xông hơi bằng nước ấm cho lỗ chân lông giãn nở để tinh chất được hấp thụ một cách tối đa. Sau đó, thoa hỗn hợp lên da kết hợp massage nhẹ nhàng trong 10 phút. Tiếp đến, đắp thêm một lượt nữa rồi để yên khoảng 10 phút. Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước sạch và thấm bớt nước trên da bằng khăn mềm.

4. Mặt nạ trẻ hóa da từ dầu oliu và muối biển

Dưỡng chất có trong dầu oliu có khả năng thấm sâu vào trong lỗ chân lông, thiết lập màng chắn giữ ẩm lầu dài giúp làn da mềm mại, mịn màng. Muối biển có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện chức năng bảo vệ da, giảm khô ráp, Viêm da , giúp làn da tươi sáng.

Bạn chỉ cần trộn đều 1 muỗng cà phê dầu oliu với ½ muỗng cà phê muối biển nguyên chất (chưa qua tinh chế). Rửa sạch mặt, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 30 phút thì rửa lại bằng nước mát. Bạn đắp mặt nạ này 3-4 lần/tuần, làn da sẽ được cải thiện đáng kể.

5. Mặt nạ từ dầu oliu, cà phê và nước cốt chanh

Trước đây, cà phê đã được xem là bí quyết trong công thức làm đẹp trị quầng thâm dưới mắt. Không những vậy, cà phê còn được dùng trong việc duy trì làn da tươi trẻ bởi khả năng loại bỏ lượng máu dư thừa tích tụ dưới da và chống lão hóa. Kết hợp cà phê cùng dầu oliu và nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp mặt nạ giúp da trắng sáng và săn chắc.

Cà phê là nguyên liệu giúp giảm bọng mắt hiệu quả

Bạn trộn đều ½ chén cà phê xay mịn, 1 muỗng cà phê dầu oliu và 1/4 chén nước cốt chanh để tạo thành mặt nạ. Thoa hỗn hợp lên da, massage và thư giãn trong 15 phút sau đó rửa sạch mặt với nước ấm. Bạn nên áp dụng mặt nạ từ 2-3 lần/tuần là tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguyên nhân khiến da mặt ngày càng chảy xệ ai cũng thường mắc phải. Nguồn: Em Đẹp TV

Như Quỳnh (t/h)