Dắt bạn gái vào nhà nghỉ rồi lừa lấy chiếc xe máy đem cầm cố

Ngày 2/5, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa vận động Dương Văn Tài (sinh năm 1993, trú tại đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 30/4, chị N.T.T. (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là đơn trình báo công an về việc bị mất tài sản. Theo đó, chị T. cùng Tài đến một nhà nghỉ trên đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.

Sau khi 2 người lên phòng, Tài nói có việc cần ra ngoài rồi xuống lấy xe máy của chị T. mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu.

Ảnh minh họa

Sau khi nhận được đơn trình báo, công an TP Bắc Giang đã vào cuộc điều tra vụ việc và vận động Tài ra đầu thú. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ Dương Văn Tài để tiếp tục điều tra.

Thực tế có rất nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản được thực hiện tại nhà nghỉ. Tháng 10/2018, Lý Phượng Vỹ (SN 1976) rủ em ruột là Lý Ngọc Giang (SN 1981) thành lập hai nhóm câu kết với gái bán dâm để dụ khách đến khách sạn rồi dàn cảnh trộm tài sản. Vỹ điều phối, chỉ đạo đàn em cấu kết, móc nối với gần 10 cô gái hành nghề mại dâm tại TP Hồ Chí Minh tìm cách dụ dỗ khách đến nhà nghỉ rồi dàn cảnh trộm tài sản.



Hằng đêm, băng nhóm bố trí gái mại dâm ra đứng dọc Quốc lộ 1 (đoạn qua Hóc Môn, TP.HCM) để "chào hàng". Sau khi thỏa thuận giá, các cô gái dẫn khách vào nhà nghỉ. Vỹ và đồng bọn đi theo cảnh giới.



Trong khi nghỉ tại phòng, lợi dụng khách sơ hở, các cô gái lục lọi tư trang, lấy hết tiền, điện thoại hoặc tài sản có giá trị rồi tuồn ra ngoài cho Vỹ và đồng bọn mang đi tẩu tán. Sau mỗi vụ, Vỹ chia lại cho gái mại dâm 70% số tiền kiếm được từ số tài sản phi pháp. Số con lại, Vỹ cùng đàn em chia nhau.



