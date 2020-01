Đầu bếp tiết lộ những món 'siêu bẩn' nhân viên được cho cũng không ăn nhưng du khách nào cũng mê mệt

Nhiều đầu bếp nổi tiếng khác cũng khẳng định, họ không bao giờ gọi món hàu sống khi tới nhà hàng. Nguyên nhân bởi, không ai có thể biết những con hàu đó đến từ đâu, được bảo quản thế nào thế nên việc ăn sống là vô cùng nguy hiểm.



Món rau sống là món ăn kèm không thể thiếu khi ăn bún, phở ngoài nhà hàng. Tuy nhiên, theo ông Jory D. Lange, đây là loại rau gây ra hơn 30 đợt dịch tại Mỹ từ năm 1990. Trừ khi nấu chín, không ai có thể đảm bảo an toàn khi ăn loại thực phẩm này.

Chuyên gia dinh dưỡng Becky Kerkenbush khẳng định, các loại rau mầm và rau sống thường được trồng trong môi trường ẩm ướt, phù hợp cho E.coli và Salmonella phát triển mạnh. Bên cạnh đó, dù rửa đi rửa lại nhiều đến mấy thì nhiều loại vi khuẩn sống trong búp lá vẫn không thể rửa sạch được. Chỉ khi rửa thật cẩn thận và ngâm nước muối kỹ thì mới loại bỏ được một phần vi khuẩn, nhưng như thế rau sẽ bị nát nên chẳng nhân viên nhà hàng nào làm như vậy.



Đây là một món nằm trong danh sách các món được gọi nhiều nhất khi tới nhà hàng. Tuy nhiên, nhiều đầu bếp nổi tiếng khẳng định, bánh mì bạn đang sử dụng rất có thể là bánh mì thừa của bàn trước đó. Chẳng ai biết chắc được nó đã được cầm lên ngửi, nếm thử hay bắn nước miếng vào hay không. Đặc biệt là bánh mì cắt lát sẽ được chuyển từ bàn này sang bàn khác đến khi nào ăn hết thì thôi.



Những món ninh, hầm hay thịt chín kỹ thường làm từ các nguyên liệu kém chất lượng hơn. Nguyên liệu có thể là mỏng, quá cứng hoặc dai, là đồ thừa của món khác… khi nấu lên sẽ chẳng khách hàng nào phát hiện được.



Thông thường, súp trong nhà hàng thường được nấu rồi chứa trong một thùng lớn, không được bảo quản cẩn thận, thậm chí có thể dùng từ ngày này qua ngày khác. Đặc biệt, nguyên liệu để làm súp thường là những thực phẩm cũ, nhưng khi thêm gia vị vẫn thơm ngon như thường.



Ông Michael Smith - đầu bếp nổi tiếng người Canada chia sẻ trên MSN Lifestyle rằng, thực phẩm nướng, chiên trong nhà hàng không bao giờ tươi ngon như đồ hấp hoặc đồ tái. Những món này được sử dụng rất nhiều gia vị, chế biến trên lửa lớn nên khách hàng sẽ không thể nào phát hiện ra.



Các đầu bếp của Food Network cảnh báo, khách hàng chỉ nên thưởng thức món chay ở các nhà hàng đáng tin cậy. Thực tế, rất nhiều nhà hàng sử dụng chất béo động vật trong nước sốt; nguyên liệu cũng không hề đảm bảo như bạn tưởng tượng.



Những đồ ăn miễn phí trong nhà hàng là thực phẩm chúng ta nên hạn chế đụng đũa tới. Đây hầu như là những món cũ, đã từng bị nhiều người chạm qua. Thậm chí cuối ngày, nếu món này còn thừa sẽ bị đổ vào thùng chứa lớn, phục vụ cho khách hàng ngày hôm sau.



Quy tắc quan trọng nhất mà các đầu bếp nổi tiếng khuyên bạn khi đặt chân đến nhà hàng đó là, hãy kiểm tra phòng vệ sinh trước khi gọi món hay đặt đồ. Nếu phòng vệ sinh bẩn thỉu và tồi tệ thì nhà bếp cũng sẽ chẳng hơn được bao nên bạn phải tránh xa.



