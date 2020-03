Kỳ án dấu chân dính máu vạch mặt kẻ giết bà chủ cướp 12.000 đồng mua thanh long và bánh mì

Trước khi cúi đồng nhận tội, Đổng Minh Chiến (31 tuổi, trú tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn ) khẳng định dấu vân tay trên con dao bầu là chuyện bình thường vì hắn hay sử dụng nó. Chiến tuyệt nhiên không nhận mình đã sát hại bà chủ quán karaoke đang làm. Hắn tin, hành động tội ác của mình không để lại chứng cứ. Nhưng Chiến đã sai, chính dấu chân dính máu ở hiện trường đã tố cáo hắn giúp Công an giải mã được kỳ án này.

Hồ sơ vụ án mạng tại quán karaoke Hương Nụ đã trở thành bài giảng mẫu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội trong công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập những dấu vết góp phần truy nguyên thủ phạm gây án.

Dấu chân dính máu tại quán karaoke Hương Nụ

17 năm trước, bà Trần Thị Nụ - chủ quán karaoke Hương Nụ ở tổ 11, thị trấn Sài Đồng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị Đồng Minh Chiến (nhân viên quán) sát hại do đòi tiền công 3 ngày không được. Khi phạm tội, Chiến chưa đủ 18 tuổi nên giờ đã sắp thi hành án xong. Nhưng điều đáng nói, cho đến giời vụ án vẫn gây ám ảnh dư luận về hành vi tàn độc của Chiến.

Theo bản án, bà Nụ một mình nuôi cháu ngoại khi các thành viên trong gia đình ở xa. Bà dựng căn nhà mặt phố để mở quán karaoke kiếm đồng ra đồng vào. Để hỗ trợ kinh doạnh bà thuê thêm nhân viên thời vụ. Trưa ngày 9/7/2003, ông Nguyễn Văn Nhật (bạn lâu năm) đến rủ bà Nụ đi thăm người ốm nhưng gọi mãi không thấy đâu nên mở cửa vào xem thì thấy bà Nụ nằm trên ghế sô pha bị một con dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào phần bụng giáp ngực. Đầu bà Nụ chi chít vết thương, trên nền nhà đầy những vết máu khô tạo nên cảnh tượng vô cùng kinh sợ.

Nằm bên cạnh bà Nụ là đứa cháu ngoại mới 2 tuổi, chưa nói được bị nhét giẻ vào miệng, bị đánh sưng đầu, nước mắt chảy giàn giụa. Ngay lập tức, ông Nhật trình báo sự việc lên Công an Sài Đồn (huyện Gia Lâm). Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị nghiệp vụ ngay sau đó đã vào cuộc điều tra.

Dấu chân dính máu là manh mối quan trọng để truy ra hung thủ sát hại chủ quán karaoke Hương Nụ

Căn cứ vào các dấu vết còn lại ở hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân đã bị đánh bằng một vật cứng, sau đó bị chém nhiều nhát vào mặt, tay, đầu. Thủ phạm sử dụng 2 tay 2 con dao. Con dao chém là loại thái phở còn con dao còn lại là dao găm ở bụng nạn nhân.

Hiện trường là quán karaoke Hương Nụ có nhiều người ra vào nên dấu vân tay, vân chân, dấu giày ở khắp nơi gây khó khăn cho công tác điều tra và thuận lợi cho hung thủ gây án. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã phải rất tỉ mỉ, cẩn trọng khi rà soát dấu vết còn sót lại ở hiện trường.

Là người trực tiếp khám nghiệm hiện trường, bác sĩ, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn – nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự cho biết, giữ “rừng” dấu vân tay, dấu giày ở hiện trường, bất ngờ, lực lượng kỹ thuật phát hiện ra khu vực giữa bàn gỗ và tủ để bát đến cửa phòng vệ sinh có vết bàn chân dính máu di chuyển từ phía nhà vệ sinh ra ngoài.

Dấu thứ nhất cách phòng vệ sinh 80 cm; dấu vết thứ hai cách cửa kính ngăn với phòng ngủ 65cm cũng có một dấu vân hình bàn chân và nhiều vết gót chân. Dấu chân trở thành chứng cứ quan trọng của vụ án. Những dấu vân chân dính máu được khẳng định là của hung thủ để lại.

12.000 đồng và một mạng người

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thấy tài sản trong quá gần như còn nguyên. Hộp đựng tiền lẻ trong quầy thu ngân bị ở nhưng không biết trong đó có tiền hay đã được bà Nụ cất đi một chỗ nào khác.

Nhưng từ các dấu vết thu được, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định, hung phải phải là người quen biết, có thủ hằn với nạn nhân. Khám nghiệm tử thi xác định, nận nhân bị chém 27 nhát, trong đó 23 vết thương ở vùng đầu, mặt. Các vết thương ở vùng đầu gây vỡ lún xương sọ, dập não khiến nạn nhân tử vong.

Rà soát các đối tượng làm thêm trong quán, Công an triệu tập Đồng Minh Chiến đầu tiên lên lấy lời khai. Tại hiện trường vụ án, Chiến tỏ ra vô cùng hoàng hốt khi biết tin bà chủ bị sát hại. Đồng thời cũng luôn miệng khẳng định mình không hề hay biết chuyện này. Chiến nói, hết ca làm việc ngày 8/7/2003 thì về nhà và thấy bà Nụ vẫn khở mạnh bình thường.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai của tất cả các nhân viên phục vụ còn lại trong quá nhưng hầu hết đều có chứng cứ ngoại phạm. Không thể bot lọt tội phạm, lần đầu tiên Công an tiến hành lấy dấu vân chân và vây tay các nhân viên trong quá. Kết quả cho thấy, dấu vân chân ở hiện trường trùng với của Đồng Minh Chiến.

Chiến giết bà chủ vì không trả tiền công rồi lấy đi 12.000 đồng để mua đồ ăn (ảnh minh họa)

Chiến một lần nữa bị triệu tập lên làm việc, hắn cương quyết khẳng định mình không giết bà chủ và quanh co chối tội. Nhưng trước những dấu chân dính đầy máu, y không thể giải thích nổi cuối cùng phải cúi đầu nhận tội.

Đồng Minh Chiến khai, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng . Học hết lớp 9 thì xuống Hà Nội kiếm việc làm. Chiến làm thuê cho quán karaoke Hương Nụ và ở cách chỗ làm khoảng 200 mét. Chiến làm thuê cho bà Nụ từ 1/7/2003 và được trả công theo ngày. Công việc của Chiến là dân khách vào phòng hát, phục vụ, dọn dẹp phòng hát. Cứ 3 ngày, bà Nụ sẽ thanh toán tiền công 1 lần.

Tối hôm xảy ra sự việc, Chiến tiếp xong 3 đoàn khách. Đến khoảng 22h, Chiến hỏi bà Nụ tiền công 3 ngày trước thì bà Nụ không trả. Bực bội vì cho rằng bà chủ quỵt tiền công. Chiến dùng con tiện trong quán đập vào đầu khiến bà Nụ ngất đi.

Chưa dừng lại, Chiến dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi Chiến đang ra tay thì cháu bà Nụ tỉnh giấc khóc ré lên trên lầu e. Chiến đã lao lên, dùng con tiện đập vào đầu cháy bé, nhét giẻ vào miệng và lôi nạn nhân ra ấn vào hố xí bệt rồi đậy nắp lại. Khi cán bộ điều tra hỏi, tại sao lại làm vậy thì chiến thản nhiên trả lời “cho Thắng (tên cháu bé) chết để cháu không bị phát hiện”.

Sát hại bà chủ xong và khiến nạn nhân nhí “im miệng”, Chiến đi đến hộp đựng tiền ở quầy thu ngân lấy đi 12.000 đồng mua 2 quả thanh long và một chiếc bánh mì để ăn.

Qua 2 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, cướp tài sản nhưng do chưa đủ 18 tuổi nên Đồng Minh Chiến đã bị tAND TP Hà Nội tuyên án 18 năm tù. Sau đó, Chiến được áp giải đến trại giam Tân Lập (Phú Thọ) để thi hành án.

Nga Đỗ (t/h)