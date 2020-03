Dấu chân lạ ở hiện trường vụ án mạng tại chùa Quảng Ân hé lộ manh mối kẻ sát nhân tàn ác

Ngoài vết máu trên cánh cửa phòng ngủ thượng tọa Lộc, công an còn phát hiện dấu chân lạ tại hiện trường. Từ những bằng chứng này đã truy lùng ra được nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm.

Liên quan đến vụ án mạng ở chùa Quảng Ân (chùa cũ, ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Bộ Công an kết quả điều tra. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ cùng địa phương). Tâm bị bắt sau 48 giờ lẩn trốn ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 23/3, người dân địa phương phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó là phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa). Một nạn nhân duy nhất may mắn sống sót là bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân Yến). Thương tích trên người các nạn nhân do vậy tày gây ra. Gian nhà sau và nhà vệ sinh có nhiều vết máu.

Công an khám nghiệm hiện trường tại chùa Quảng Ân

Nhận được tin báo về vụ án mạng Công an huyện Hàm Tân phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện nhiều dấu chân lạ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ được một số vỏ cây khô có dính máu và tóc, qua đó khẳng định hung thủ đã dùng khúc gỗ tròn làm hung khí gây án.

Xác định đây là vụ trọng án, Công an tỉnh Bình Thuận lập Ban chuyên án do đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra làm rõ.

Từ các tài liệu có được, Ban chuyên án xác định, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 0h ngày 23/3. Hung thủ có thể là người quen của nạn nhân, gây án do thù tức hoặc cướp tài sản. Ban chuyên án tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng thì thấy Nguyễn Thanh Tâm là đáng nghi nhất và đang vắng mặt tại địa phương.

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra

Điều tra cụ thể thì phát hiện, Tâm là phật tử của chùa Quảng Ân, thường xuyên sang đây chơi. Trưa ngày 22/3, Tâm có đến phòng thượng tọa Thích Nguyên Lộc nói chuyện khoảng 30 phút. Sáng hôm sau, Tâm trả nợ người dân địa phượng (món nợ từ ngày xây trụ làm vườn thanh long).

Tối 24/3, Ban chuyên án xác định Tâm đang ở cùng vợ tại phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh nên đã cử trinh sát đến đó truy bắt. Các trinh sắt phối hợp với Công an phường ngụy trang thành nhân viên chống dịch COVID-19 đưa Tâm về trụ sở Cục cảnh sát hình sự phía Nam. Tại đây, qua đấu tranh, Tâm thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình.

Đến ngày 27/3, Công an dựng lại hiện trường vụ án để đối chiếu với lời khai của tâm. Công an đối chiếu và xác đinh, dấu chân lạ tại hiện trường chính là của Tâm. Ngoài ra, vết máu lạ được phát hiện trên cửa gỗ phòng thượng tọa Thích Nguyên Lộc cũng là của tâm. Đó là dấu máu do Tâm bị trầy xước tay dẫn đến máu chảy vương lên cửa trong quá trình hắn mở cửa rời khỏi hiện trường

Nơi tâm giấu 260 triệu đồng trộm cắp được của thượng tọa Thích Nguyên Lộc

Tâm khai, sau khi gây án, hắn đã lấy 3 điện thoại của mẹ con bà Phượng, 2 chùm chìa khóa, vòng hạt nhưng tuyệt nhiên không khai việc lấy trộn 760 triệu đồng của thượng tọa Lộc. Thời điểm đó, do Tâm trộm cắp quá thuần thục, hiện trường không xáo trộn nên Công an bỏ sót dấu vết. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Tâm đã khai nhận lấy trộm tiền của thượng tọa Lộc.

Số tiền lấy được, sáng 23/3, Tâm mang 400 triệu đi trả nợ 14 người ở địa phương, 260 triệu giấu trên la phong phòng ngủ. Tâm mang theo 100 triệu lên TP Hồ Chí Minh nộp vào tài khoản của vợ. Dọc đường đi hắn ném 3 điện thoại, 3 chùm chìa khóa và vòng hạt xuống mương nước ở Đồng Nai.

Sau đó khi bị bắt, Ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ tang vật, hung khí. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất các bước điều tra cuối cùng.

Đây là vụ án mạng gây rúng động dư luận Bình Thuận



