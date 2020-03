Bất ngờ với loại rau dân dã vừa làm món ăn ngon lại vừa bổ thận, dưỡng dạ dày

Rau cải cúc là loại rau quen thuộc, phổ biến ở nước ta, thường được dùng làm rau nấu canh. Thế nhưng, giá trị sử dụng của loại rau này còn hơn thế, bởi nó còn có thể dùng làm thuốc chữa bệnh trong các trường hợp thận và dạ dày



Theo Đại tá Lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đong y Ba Đình (Hà Nội), cải cúc hay còn gọi là tần ô có công dụng bổ can thân, kiện tỳ, lưu thông khí huyết, dạ dày bị tổn thương (đau, sưng, viêm), nhuận tràng, tim đập nhanh, mất ngủ, bất an, ho nhiều đờm,...





Rau cải cúc rất tốt cho người bệnh dạ dày

Trong y học cổ truyền xem loại rau này như một vị thuốc tốt để dưỡng dạ dày. Cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, trong thân câu có chứa tinh dầy thơm, có tác dụng giúp cho tiêu hóa tốt.



Vào những ngày trời lạnh, chúng ta nên tăng cường ăn rau cải cúc, giúp phòng tránh nhiều bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Ăn rau cải cúc vào buổi tối, bạn sẽ cảm thấy ngủ ngon, tâm trạng thoải mái hơn và ngăn chặn chứng đi tiểu đêm. Đặc biệt, chứng ho khan, ho có đờm, ho dai dẳng, bị cảm khi trời trở lạnh…, ăn rau này cũng sẽ giúp giảm tải đáng kể.





Các bài thuốc chữa bệnh từ rau cải cúc

Chứng đau đầu

Chọn 15g cải cúc già, có hoa càng tốt, giữ cả phần rễ đem rửa sạch sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Cách làm này bạn kết hợp lấy rau cải cúc hơ nóng rồi chườm lên đỉnh đầu, nơi huyệt bách hội cùng 2 bên thái dương vào lúc nào đau đầu hoặc vào buổi tối hàng ngày trước khi đi ngủ.





Rau cải cúc giải cảm

Chuẩn bị 150g rau cải cúc tươi, đem rửa sạch cho ráo nước sau đó cho vào bát to. Sau đó, bạn đổ cháo đang sôi lên trên để 5-10 phút cho đỡ nóng thì trộn rau lên ăn, ăn ngày 2-3 lần.





Tăng tiết sữa sau sinh

Nó được chế biến thành món ăn...

Phụ nữ sau sinh muốn có nhiều sữa nên bổ sung món rau cảu cúc và thịt nạc hấp cách thủy. Ban chuẩn bị 300g cải cúc, 150g thịt lợn nạc, 50g lạc nhân, măm muối vừa đủ. Tiếp đó bạn thực hiện rửa sạch rau, lạc nhân đem giã nhỏ, thịt lợn băm nhỏ rồi trộn chung với lạc, cho mắm muối và vo viên. Sau đó dùng bát to, đặt lớp cải cúc ở đáy bát rồi cho thịt vào, bên trên cùng lại rải lớp cải cúc, đem hấp cách thuỷ, khi chín chia làm 2 lần ăn với cơm. Ăn liên tục 3-5 ngày.





Ôn âm tỳ vị

Khi dạ dày ruột trong tình trạng lạnh, đi ngoài lỏng hoặc tiêu chảy, bạn dùng 200g cải cúc nấu canh ăn để giúp làm ôn ấm tỳ vị. Dùng liên tục 3-5 ngày.





Chữa ho ở trẻ em

6g cải cúc thái nhỏ và một chút mật ong đem hấp cơm, gạn lấy nước cho trẻ uống nhiều lần trong ngày. Bài thuốc này không áp dụng cho trẻ 1 tuổi.





Chữa chứng đau mắt

Lấy 1 nắm rau cải cúc rửa sạch thái nhỏ. Chọn con cá giếc khoảng 250g làm sạch bỏ ruột nấu cùng rau cải cúc ăn ngày 1 lần. Bạn kết hợp rau cải cúc đã rửa sạch hơ nóng trên lửa, sau đó bọc vào vải sạch mỏng để chườm trên mắt. Lưu ý đừng hơ nóng quá, như vậy vừa giữ được chất tinh dầu chứa trong rau, song lại không gây bỏng mắt và làm vỡ các mạch máu nhỏ ở trong mắt.





Giúp cải thiện đầu óc

Dùng như thuốc để hỗ trị chữa bệnh

Các axit amin và tinh dầu có trong cải cúc có tác dụng làm thanh sáng đầu óc, đồng thời giúp hạ huyết áp. Ngoài nấu canh, bạn có thể ép cải cúc lấy nước cốt uống, mỗi ngày khoảng 50ml, chia 2 lần sáng, chiều. Bài thuốc này đặc biệt thích hợp với những người bị cao huyết áp có kèm theo đau và nặng đầu.

Chữa bệnh dạ dày

Bạn dùng 250g rau cải cúc tươi, rửa sạch luộc qua vào nước sôi rồi cắt ngắn vừa ăn, thêm lượng thích hợp dầu mè, muối và các gia vị khác trộn thành món rau. Món thuốc này có thể chữa khỏi bệnh dạ dày , mất cảm giác ngon miệng, đầy bụng.

Với những công dụng nêu trên, chắc chắn rau cải cúc là thực phẩm và bài thuốc tốt, hỗ trợ điều trị cho người bệnh đau dạ dày hiệu quả.

