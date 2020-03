Bất ngờ công dụng trị đau dạ dày của trái bơ

Bơ là loại quả rất ngon, thơm mát, béo ngậy và là món ăn được nhiều người yêu thích. Theo các nhà khoa học, cứ 100g thịt bơ chính chứa 205g vitamin A, 0,05g vitamin B1, 20g vitamin C, 0, 6g sắt, 26g phốt pho, 12g canxi, 7,4g gluxit, 2,08g protid, 20,10g lipid, 60g nước,…





Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa các aminaxit, cystin, tryptophan, và còn nhiều chất kháng khuẩn. Chính những thành phần dinh dưỡng có trong bơ, nó rất hữu ích cho làm đẹp và Sức Khỏe . Người đau dạ dày hoàn toàn yên tâm ăn loại quả mình yêu thích.





Vô vàn tác dụng từ quả bơ

Làm dịu vết loét dạ dày

Bơ có công dụng giảm đau dạ dày

Những người mắc bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày ăn bơ cực kỳ tốt. Nó có tác dụng làm dịu các niêm mạc, nhanh lành các vết loét.





Hỗ trợ giảm cân

Theo Medical Daily (Mỹ), một nghiên cứu cho thấy nửa quả bơ có chứa 304 gram chất xơ. Nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm calo, dẫn đến giảm cân nếu ăn vào bữa trưa. Bên cạnh đó, bơ còn chứa axit oleic, kích thích phần chất béo của não kiểm soát cơn đói. Điều này cũng giúp bạn tránh được nhu cầu ăn vặt.





Giữ da căng mịn, chống lão hóa





Trong quả bơ có chứa chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do tấn công tế bào, ngăn cản việc làm tổn thương tế bào của các gốc tự do.

Giảm thai nghén ở phụ nữ mang thai

Bơ dồi dào vitamin B6, có tác dụng giảm thiểu các cơn cơn buồn nôn cho thai phụ cùng với việc tăng hệ miễn dịch, giúp thai nhi phát triển tốt.

Giảm đau, chống viêm

Người mắc các triệu chứng đau khớp, ăn bơ sẽ giúp giảm đau, giảm viêm bởi trong quả bơ chứa phytosterol, carotenoid, axit béo omega-3. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tinhm dầu được làm từ bơ và đậu nành có thể làm giảm hiện tượng viêm và xương khớp.

Chống lại ung thư

Bơ chứa nhiều hợp chất thực vật có tính chất chống oxy hóa và chống viêm, có thể phát hiện và tiêu diệt những tế bào gây ung thư, giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư như miệng, da và tuyến tiền liệt.

Đồng thời, ăn bơ cũng có lợi trong quá trình hóa trị, làm giảm nguồn glutathione của cơ thể. Trong khi đó, bơ lại rất giàu vitamin E và glutathione, cải thiện hàm lượng chất chống oxy hóa trở lại vào cơ thể.





Giảm cholesterol

Bơ có hàm lượng chát béo không bão hòa đơn lành mạnh, giúp giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa đau tim, vỡ động mạch và đột quỵ. Nghiên cứu trên tạp chí Archives of Medical Research cho thấy, bệnh nhân có hàm lượng cholesterol cao thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày trong vòng 1 tuần đã giảm 22% lượng cholesterol và triglycerides xấu. Đồng thời tăng 11% lượng cholesterol tốt.





Tăng cường thị lực

Cứ 28,3 gram bơ có chứa 81 mg lutein và nhiều dưỡng chất khác như zeaxanthin. Hai hợp chất chống oxy hóa trong mắt, làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh về mắt khi độ tuổi tăng cao. Bổ sung bơ vào chế độ ăn hàng ngày có thể bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Cải thiện giấc ngủ

Bơ chứa hàm lượng magiê. Chất này giúp nâng cao chất lượng, thời gian ngủ. Dùng bơ hàng ngày giúp điều chỉnh sự trao đổi chất, giảm rối loạn giấc ngủ và ngăn ngừa chứng mất ngủ.





Tốt cho tim mạch

Một ly sinh tố bơ chưa 23% folate, dưỡng chất có tác dụng giảm nguy cơ do bệnh tim gây ra so với những người không ăn. Đồng thời chúng cũng tăng cường các hoạt động chức năng của thần kinh, nhờ tác động kép nên cho tác dụng bảo vệ tim mạch tốt, còn chất axit oleic làm giảm chứng xơ vữa động mạch.

Như vây, quả bơ rất tốt cho người bệnh đau dạ dày. Theo thống kê cho thấy, những bệnh nhân đau dạ dày thường xuyên ăn bơ có tỷ lệ tái phát cơn đau dạ dày thấp hơn những người bệnh khác.

Tuy nhiên cần lưu ý, ăn quá nhiều bơ cũng không tốt, chớ nên lạm dụng, tránh gây kích thích đường tiêu hóa, gây khó chịu ở dạ dày. Vì thế, nên ăn bơ với liều lượng vừa phải mà thôi.





4 đối tượng không nên ăn bơ

Phụ nữ cho con bú

Ăn bơ tốt cho phụ nữ mang thai nhưng lại có hại cho phụ nữ đang cho con bú, vì các chất trong bơ sẽ làm giảm quá trình sản xuất sữa của phụ nữ. Người phụ nữ mang thai con bú ăn nhiều bơ sẽ dễ gây đau bụng, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.





Đối tượng có cơ địa quá mẫn cảm

Người có cơ địa mẫn cảm, ăn bơ có thể sẽ bị phát ban , mẩn ngứa hay thậm chí là eczenma nếu ăn quá nhiều và thường xuyên.

Có vấn đề về gan

Có một số nghiên cứu cho rằng, một số chất dầu chứa trong quả bơ có hại cho gan, gây ra những tổn thương sâu hơn khi gặp phải những trục trặc sẵn có ở gan. Vì thế, người có bệnh về gan, gan yếu không nên ăn bơ.





Người nhạy cảm với latex

Tinh chất của bơ có tác dụng làm tăng kháng thể IgE trong huyết thanh của cơ thể do đó những người bị mẫn cảm với latex không nên ăn bơ nếu không sẽ gây những phản ứng Dị ứng cho bạn.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc, người bệnh đau dạ dày có nên ăn bơ hay không. Chúc các quý độc giả có những lựa chọn an toàn, sử dụng hiệu quả loại trái bổ dưỡng anfy, phục vụ nhu cầu trị bệnh!

Bơ động, thực vật có lợi và hại thế nào- - VTC