Người đau dạ dày chớ nên bỏ bữa sáng, không chỉ khiến bệnh trầm trọng mà còn có hại cho sức khỏe

Bữa sáng là thời điểm quan trọng nhất, giúp bạn có nhiều năng lượng trong một ngày dài. Nó có những tác dụng với Sức Khỏe như sau:





Lợi ích của bữa sáng

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ăn sáng giúp bạn có nhiều năng lượng cho ngày mới

Ăn một bữa sáng lành mạnh, nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính sẽ giảm giảm xuống đáng kể. Một nghiên cứu đăng trên trang Prevention cho thấy ăn uống đều đặn vào buổi sáng giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, từ đó có thể giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2. Và một nghiên cứu mới đây tại Mỹ xem xét thói quen ăn uống của 26.000 đàn ông đã phát hiện những người ăn sáng ít có nguy cơ bị bệnh tim hơn so với những người bỏ qua bữa sáng.





Cải thiện hệ thống miễn dịch

Một nghiên cứu cho rằng, một bữa ăn sáng có thể làm bạn tránh khỏi được những nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, như bệnh cúm, nhữn bệnh thường được gây ra bởi hệ thống miễn dịch thấp. Vì vậy, có thể thấy rằng, việc ăn sáng có tác dụng cải thiện thệ thống miễn dịch.



Giảm cân

Ăn sáng giúp hệ thống trao đổi chất làm việc ổn định, giúp cho việc đốt cháy chất béo sẽ tăng lên, góp phần đáng kể để làm giảm trọng lượng của cơ thể ở những ngưởi béo phì.





Thêm năng lượng

Bữa ăn sáng rất cần thiết để bạn bổ sung năng lượng, sự tỉnh táo cho đến thời gian trưa. Bỏ bữa ăn sáng giúp bạn giảm mệt mỏi, mất tập trung cả ngày.





Tăng tuổi thọ

Theo một số nghiên cứu duy trì bữa ăn sáng đầy đủ cũng là một cách gián tiếp, góp phần đáng kể giúp bạn kéo dài tuổi thọ.





Mặt hại của nhịn ăn sáng

Ăn sáng có nhiều lợi ích như vậy, nếu bỏ ăn thường xuyên, bạn sẽ như thế nào?





Viêm loét dạ dày

Bỏ ăn sáng sẽ khiến dạ dày không hoạt động đúng công suất, gây đau dạ dày

Nhịn ăn sang, dạ dày của bạn co bóp không, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày . Khi ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần nó sẽ kết lại thành sỏi.





Tăng nguy cơ béo phì

Buổi sáng không ăn, nên buổi trưa và tối bạn sẽ phải ăn nhiều hon để có đủ năng lượng. Tuy nhiên, hoạt động trong thời gian đấy không nhiều bằng buổi sáng nên thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến cho nhiệt lượng trong cơ thể bạn ngày một tăng, lượng mỡ tích trữ lại càng nhiều, dẫn đến bệnh béo phì.





Lão hóa nhanh

Do không ăn sáng nên cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất dinh dưỡng, do vậy dễ xuất hiện nếp nhăn nhất là ở vùng mắt và mặt. Dạ dày luôn co bóp không, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày.





Kết sỏi

Lâu dài, nhịn ăn sáng làm ruột rống, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần nó sẽ kết lại thành sỏi.





Mắc bệnh mãn tính

Nhiều hệ lụy cho sức khỏe

Bắt đầu công việc trong tình trạng đói mềm, để có sức lực, cơ thể phải huy động các tuyến như tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên… hoạt động để tạo ra năng lượng. Khi các tuyến này hoạt động thái quá nó có thể tạo ra nhiều axit, dẫn tới các bệnh mãn tính.





Táo bón

Nếu ăn đầy đủ 3 bữa trong này, cơ thể sẽ tự nhiên xuất hiện hiện tượng phản xạ dạ dày, đại tràng. Nếu việc ăn sáng không thành thói quen, lâu ngày có thể khiến phản xạ này mất kiểm soát, dẫn tới chứng táo bón.





Nguy cơ đau dạ dày vì nhịn ăn sáng

Trao đổi vè ván đề này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Phó viện trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) tư vấn rằng, sau một đêm khoảng 8-10 giờ, lượng thức ăn trong cơ thể từ bữa tối hôm trước đã được tiêu hóa hết, nhưng dịch vị dạ dày vẫn tiết ra đều.

Thông thường, dịch vị dạ dày sẽ trộn lẫn với thức ăn để giúp tiêu hóa chúng, môi trường dạ dày được trung hòa, nhưng nếu bạn không ăn sáng dạ dày sẽ trống rỗng, dịch vị được tích tụ lại sẽ làm cho môi trường dạ dày là môi trường chua, gây tổn hại đến thành dạ dày, dễ gây viêm loét.

Đối với những người đau dạ dày, việc bỏ bữa sáng lại càng làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn. Khi dịch vị được tiết ra nhiều mà không có thức ăn để trộn lẫn sẽ tác động đến các vết viêm trước đó, gây tổn thương chúng dẫn đến xuất hiện các cơn đau. Tình trạng này xảy ra thường xuyên thì các vết viêm loét càng bị tác động nhiều hơn, mở rộng hơn khiến bệnh dạ dày sẽ càng trở nặng.

Có nhiều người nhịn ăn sáng thường xuyên, cơ thể đã dần quen nên đến bữa sáng không cảm thấy đói. Họ cho rằng, như vậy thì dịch vị dạ dày sẽ không tiết ra nữa, sẽ không có tổn hại gì cho cơ thể.

Tuy nhiên, dạ dày liên tục tiết ra dịch vị chứ không ngừng, nếu tạo cho cơ thể thói quen không ăn sáng thì thời điểm bữa sáng lượng dịch vị tiết ra sẽ ít hơn người khác, nhưng dịch vị được tích tụ trong thời gian dài cũng làm đầy dạ dày và làm tổn thương chúng, gây tình trạng viêm loét như thường.

Do đó, để phòng tránh bệnh dạ dày thì có một thói quen hàng ngày mà bạn nên chú ý, đó là không nên bỏ bữa sáng.

