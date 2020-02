Từ bỏ ngay thuốc lá nếu như bạn không muốn dạ dày bị 'đầu độc'

Từ lâu, thuốc lá đã được khuyến cáo rất nhiều về những tác hại của nó đối với Sức Khỏe . Không chỉ làm tổn thương gan, phổi, khói thuốc lá còn làm hư hại lớp nhày bảo vệ dạ dày , gây ra các bệnh lý như đau dạ dày , viêm dạ dày, hành tá tràng,...

Bên cạnh đó, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư cao hơn so với người không hút.





Tác hại của thuốc lá ảnh hưởng dạ dày đến mức nào?

Trong khói thuốc lá chứa hàm lượng chất độc nicotin rất cao. Loại chất này đã được chứng minh là có khả năng kích thích và phá hủy thần kinh, cơ quan hô hấp và các bộ phận khác trong cơ thể.

Đối với những người viêm loét dạ dày tá tràng thì chất nicotin có trong khói thuốc lá, nếu hít vào sẽ kích thích sản sinh nhiều chất cortisol. Chất này là tác nhân gây viêm loét dạ dày tá tràng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu như người bệnh có nhiễm vi khuẩn HP.

Khói thuốc lá kích thích niêm mạc dạ dày, làm dạ dày suy yếu

Không những vậy, thuốc lá còn kích thích niêm mạc dạ dày sản sinh ra chất endothelin, làm cho cơ chế tự bảo vệ của niêm mạc dạ dày bị suy yếu. Tác hại của thuốc lá chính là làm giảm lưu lượng máu đến vùng niêm mạc dạ dày và ngăn cản không cho dạ dày bài tiết ra chất nhầy.

Vì thế, thói quen hút thuốc lá thường xuyên với số lượng nhiều rất dễ bị viêm loét dạ dày tá tràng.

Nguy cơ mắc ung thư

Theo ước tính, có khoảng 41% của bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ở nam giới và 33% ở phụ nữ, do thuốc lá. Hút thuốc lá sẽ làm suy yếu tác dụng điều trị của thuốc đối kháng histamin-2. Nó có thể kích thích bài tiết pepsin, thúc đẩy trào ngược tá tràng vào dạ dày, làm tăng nguy cơ và tác hại của vi khuẩn H.P và làm tăng sản xuất các gốc tự do, vasopressin tiết bởi tuyến yên, tiết endothelin bởi niêm mạc dạ dày và sản xuất các yếu tố kích hoạt tiểu cầu.

Hút thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày

Nhấn mạnh về tác hại của thuốc lá, Giáo sư Long cho biết, hút thuốc lá khiến cho lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể cũng như dạ dày chậm hơn, ngăn cản quá trình tiết chất nhầy của dạ dày. Bên cạnh đó, thuốc lá cũng làm giảm đáng kể tác dụng điều trị của các loại thuốc chữa viêm loét dạ dày cũng như ung thư dạ dày.





Thành phần độc hại có trong thuốc lá

Có thể bạn chưa biết rằng, thuốc lá chứa hơn 4000 hóa chất các loại. Trong đó có khoảng 200 loại có hại cho sức khỏe của bạn, chủ yếu là các chất gây nghiện và những hóa chất độc hại. Các chất trong thuốc lá được chia ra 4 nhóm hóa chất chính, gồm:

Chất nicotinem, là một chất gây nghiện với nhiều tác hại cho sức khỏe, khi tiếp xúc với không khí cũng tạo ra mùi đặc trưng của thuốc lá.

Khí CO (carbon monoxide): Chất này đi thằng vào máu với mức độ hấp thụ gấp 20 lần oxy.

Các chất kích thích dạng khí và dạng hạt nhỏ. Những chất cặn li ti bám vào phổi thực quản, vòm họng và xuống đến cả dạ dày của bạn.

Các hợp chất gây ung thư như Benzopyrene, Dibenzopyrène, Cancérogènes…

Nếu thường xuyên tiếp xúc với các chất này sẽ khiến bạn có nguy cơ ung thư cao hơn nhiều, so với người bình thường có lối sống lành mạnh hơn. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn khiến cho những người xung quanh bị ảnh hưởng. Các bệnh lý về phổi và dạ dày là một trong những bệnh lý phổ biến nhất ở người hút thuốc lá.

Kết luận, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và người bệnh đau dạ dày không nên dùng.

Your browser does not support HTML5 video.

Phóng Sự Đặc Biệt- Tác hại của thuốc lá- Truyền hình Nhân Dân