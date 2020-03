Lưu ngay 3 tư thế Yoga vừa đẹp dáng lại hỗ trợ điều trị đau dạ dày hiệu quả

Chứng bệnh đau dạ dày không phải là căn bệnh quá nguy hiểm và có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, bệnh lý này lại khiến người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi bởi những triệu chứng vô cùng khó chịu. Không chỉ vậy, đau dạ dày còn là một căn bệnh dễ tái phát.

Chữa trị đau dạ dày, ngoài việc điều trị bằng thuốc, ăn uống thì việc vận động cũng mang lại hiệu quả không kém. Không ít ngươi thắc mắc, đau dạ dày có được tập Yoga không? Để biết được câu trả lời, chúng ta hãy cùng đi sâu vào phân tích mặt lợi hại của bộ môn này nhé!





Lợi ích của Yoga đối với sức khỏe

Người đau dạ dày hoàn toàn có thể tập luyện Yoga

Theo tư vấn của ThS Hoàng Khánh Toàn trên báo Sức khỏe & Đời sống, bộ môn Yoga trải qua hơn nửa thế kỷ nghiên cứu trên mọi phương diện, đã được các nhà khoa học chứng nhận có những tác dụng hữu ích cho Sức Khỏe . Tính hữu hiệu của phương pháp tập luyện này được chứng minh qua nhiều công dụng:





Đường hô hấp





Tập Yoga làm hưng phấn trung khu hô hấp, tăng thông khí phổi, giảm lượng khí cặn, cải thiện tuần hoàn phổi, tăng cường quá trình trao đổi khí ở phế nang, tăng sự hấp thu ôxy từ 10 - 70%. Tùy theo từng thế tập, làm giảm lượng ôxy tiêu thụ, chỉ số thông khí/phút giảm 12 - 18%.





Với hệ tuần hoàn

Bộ môn Yoga có khả năng điều chỉnh nhịp tim và huyết áp. Tăng cường lưu lượng tuần hoàn vành, cải thiện sức co bóp cơ tim, nâng cao sức chịu đựng của cơ tim trong điều kiện thiếu ôxy. Nếu tập luyện đều đặn sẽ làm nhịp tim giảm khoảng 10%, huyết áp giảm từ 15 - 25% và phòng ngừa tích cực bệnh tăng huyết áp. Bên cạnh đó, nó cũng giúp tăng cường năng lực của hệ thống miễn dịch, ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính, giúp kéo dài và cải thiện cuộc sống cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư. Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống nội tiết, làm giảm đường máu và điều chỉnh rối loạn lipid máu.





Hệ tiêu hóa

Yoga góp phần xoa bóp các nội tạng, cải thiện công năng tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng, điều chỉnh công năng co bóp, tiết dịch và hấp thu của dạ dày ruột, cải thiện năng lực hoạt động của hệ tiêu hóa.

Hệ xương khớp

Các bài tập Yoga giúp tăng cường tính linh hoạt, khả năng co giãn của dây chằng, giúp cho các khớp hoạt động dẻo dai, đặc biệt là các khớp cột sống.





Hệ thống thần kinh

Nó có tác dụng duy trì cân bằng giữa hưng phấn và sự ức chế. Nâng cao khả năng kiểm soát của vỏ não, giúp cải thiện trí nhớ và phát triển phản xạ có điều kiện, khơi dậy những tiềm năng trí tuệ vốn có, kiểm soát được phương hướng, làm giảm căng thẳng, phòng chống tác hại của stress và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.





Ngoài ra, tập Yoga còn giúp cơ thể giải độc, tiêu mỡ làm đẹp , cải tạo vóc dáng và khả năng dẻo dai của cơ thể, chống lão hóa,...





Đau dạ dày có được tập Yoga không?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Bởi thông qua hít thở bằng cơ bụng, Yoga sẽ khiến cơ hoành phải hoạt động nhiều, phần bụng dưới sẽ di chuyển theo từng nhịp thở. Từ đó, thức ăn bên trong dạ dày cũng được trộn đều. Nhờ thế, quá trình tiêu hóa được thúc đẩy, sự dư thừa axit dịch vị được hạn chế. Đặc biệt hơn, các triệu chứng đau dạ dày mà bạn phải đối mặt hàng ngày như khó tiêu, trào ngược, ợ hơi hay ợ chua sẽ đều được đẩy lùi.

Khả năng cân bằng trạng thái, cảm xúc của Yoga cũng là điều có lợi với người đau dạ dày. Bởi như đã biết, tâm thế căng thẳng, lo âu cũng là một trong những tác nhân gây bệnh lý này.

Bài tập chữa đau dạ dày bằng Yoga





Tập thở Yoga

Đây là bài tập đơn giản và cơ bản nhất của Yoga, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Bài tập này không mất quá nhiều thời gian tập luyện, chỉ cần bỏ ra 1 đến 5 phút để thực hiện. Vì thế, bài tập thở Yoga rất phù hợp với những người bị đau dạ dày luôn bận rộn với công việc của mình.

Thực hiện:

Đầu tiên, bạn ngồi theo tư thế hoa sen trên nền nhà: chân trái đặt lên đùi chân phải và ngược lại, hai bàn chân không chạm nền. Giữ lưng thẳng, hai tay đặt lên gối, ngón cái và ngón trỏ cong lên giống tư thế ngồi thiền thông thường.

Tiếp theo, bạn hít không khí vào thật sâu, giữ lại nhịp thở và dùng tay bịt lỗ mũi lại. Sau đó, bạn lại thở ra thật nhanh. Lặp đi lặp lại động tác này cho đến khi cảm thấy mệt, khoảng 1 – 5 phút là được. Phương pháp này nên tập vào buổi sáng, trước bữa ăn để đạt hiệu quả chữa đau dạ

dày.





Tư thế vòng cung

Luyện tập theo tư thế này giúp hạn chế triệu chứng khó tiêu, trào ngược của đau dạ dày. Nó cũng có khả năng làm giảm táo bón và tăng cường chức năng của thận. Nhược điểm duy nhất của tư thế này là khó thực hiện, yêu cầu độ dẻo dai nhất định. Vì thế, khi mới tập Yoga, bạn cần tập tư thế vòng cung từ từ, không được vội vã.

Thực hiện:

Bạn nằm sấp xuống sàn, đưa 2 tay thẳng về phía sau đến khi tay chạm mông. Sau khi qurn dần, bạn giơ 2 chân lên và đưa tay nắm lấy cổ chân. Người hướng lên, dồn hết trọng lượng ở vùng bụng. Bạn giữ nguyên tư thế này cho đến khi bạn không chịu được nữa thì từ từ trở về trạng thái ban đầu.





Tư thế rắn hổ mang

Tư thế này không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, có khả năng điều hòa hoạt động tiết axit, phòng ngừa táo bón, giảm căng thẳng mà còn giúp cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn, hô hấp, giúp ngực nở, vai và lưng thêm mạnh mẽ, dẻo dai.

Bước thực hiện:

Nằm sắp xuống sàn, 2 chân kép vào nhau. Người và chân đều thẳng, trán chạm sàn, vai thả lỏng

Tiếp đó, bạn hít vào, dồn hết trọng lượng cơ thể 2 tay một cách vững chãi, chống bàn tay lên, 2 bàn tay chạm sàn. Tiếp đó, từ từ nâng cơ thể, từ đầu, ngực, sau đó đến lưng và vùng xương chậu. Tiếp đến, khi đã nâng cơ thể tới mức tối đa, bạn nín thở trong khoảng 8 giây. Cuối cùng, bạn thờ ra và trở về trạng thái như ban đầu là được. Người bị đau dạ dày nên tập Yoga để hỗ trợ quá trình điều trị bệnh của mình.



Lưu ý: Tuy Yoga là bộ môn rất tốt, hữu hiệu, hỗ trợ điều trị chứng đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới tập, nên đi tập Yoga tại các trung tâm hoặc tập theo sự chỉ dẫn của các giáo viên có chuyên môn để Yoga có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe. Sau khi đã nắm rõ các nguyên tắc cơ bản và thành thạo các động tác, bạn có thể tập các tư thế Yoga được gợi ý ở trên tại nhà hàng ngày.

Bài tập Yoga cho người đau dạ dày

Minh Tú (t/h)