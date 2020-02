Không chỉ khiến chứng đau dạ dày thêm nặng, thức khuya còn là tác nhân gây hàng loạt bệnh hiểm khác

Hầu như, ở đa số người trẻ thường có thói quen thức khuya, là "cú đêm". Tuy nhiên, họ không biết rằng, điều này sẽ là tác nhân làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, béo phì, giảm trí nhớ… và đặc biệt gây hại cho dạ dày

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc ngủ sau 23h đêm sẽ làm biến đổi cơ thể, thay đổi nhịp sinh học, dẫn đến nguy cơ làm hỏng 1 số cơ quan trên cơ thể.

Thức khuya gây ra nhiều bệnh và trong đó có cả dạ dày

Theo bác sĩ Nguyễn Mai Hương - Phụ trách khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị:

"Người trưởng thành cần phải ngủ từ 7-8h mỗi đêm, với thanh thiếu niên thì nên ngủ 10 tiếng. Nếu như thường xuyên thức khuya thì hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp dễ trở nên rối loạn, đặc biệt là não bộ bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể là suy giảm trí nhớ, tinh thần uể oải và không tập trung làm việc vào ngày hôm sau".





Cơ chế hoạt động của cơ thể bạn theo từng khung giờ sinh học

Để biết thức khuya ảnh hường đến bệnh đau dạ dày như thế nào, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu những tác động của thói quen xấu này tới từng bộ phận của cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, cơ chế vận hành của đồng hồ sinh học trên cơ thể người sẽ hoạt động như sau.

Từ khung thời gian từ 21-23h: Đây là thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) đào thải chất độc. Khoảng thời gian này, cơ thể bạn nên ở trong không gian yên tĩnh, nghe nhạc thư giãn.

Từ 23h đến 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần ờ trong trạng thái ngủ say.

Từ 1h đến 3h sáng, là thời gian bài độc của mật, cần ở trong trạng thái ngủ say.

Từ 3h đến 5h sáng, là thời gian bài độc của phổi, người bị ho thường hay ho dữ dội trong thời điểm này. Bạn không nên dùng thuốc ho để tránh cản trở việc đào thải chất cặn bã trong người lúc này.

Từ 5h đến 7h sáng là khoảng thời gian để ruột già bài độc và bạn cần đi vệ sinh vào lúc này "xả".

Từ 7h đến 9h sáng là thời gian để ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng.

Từ 23h đến 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, nên đi ngủ sớm, tránh thức khuya.

Bên cạnh đó, các cơ quan nội tạng trong cơ thể sẽ hoạt động để tự phục hồi từ 21h đến 5h sáng. Trong khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng là thời gian quan trọng để cơ thể chìm trong giấc ngủ say.

Một điều mà ai cũng biết rằng, não bộ tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho hoạt động mỗi ngày. Hệ quả của quá trình này là sản phẩm phụ độc hại khi chuyển hóa năng lượng bị giữ lại trong não, gây ảnh hưởng đến neuron thần kinh.





Tác hại của việc thức khuya

Mắc bệnh đau dạ dày

Việc thức khuya sẽ làm cho dạ dày bạn hoạt động quá tải, tạo gánh nặng cho dường tiêu hóa, dịch vị dạ dày tiết nhiều hơn dễ dẫn đến mắc các bệnh như viêm loét, tăng nguy cơ ung thư hình thành. Với người mắc bệnh đau dạ dày, duy trì thói quen không lành mạnh này càng làm cho bênh tình thêm nặng.

Làm da xỉn màu, nhanh lão hóa và chóng già

Điều này đặc biệt không tốt cho phái nữ đâu nhé! Thường xuyên ngủ muộn, thức khuya khiến da bạn nhợt nhạt, thiếu sức sống, dễ nổi mụn, mắt thâm quầng, nếp nhăn xuất hiện nhiều vô kể...

Khoảng thời gian từ 23h đến 4h sáng, tế bào da tái tạo với tốc độ nhanh gấp 2, kèm theo đó lượng collagen sản sinh lúc này cũng "tăng tốc" mạnh giúp tiêu diệt chất có hại, phục hồi tế bào tổn thương.





Suy giảm trí nhớ

Theo nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles, tỉ lệ suy giảm trí nhớ ở người có thói quen thức khuya, ngủ muộn cao gấp 5 lần so với người bình thường.

Do đó, việc ngủ đủ giấc, ngủ sớm là điều kiện tiên quyết, giúp cho não bộ của bạn khỏe mạnh, ngăn chặn bệnh suy giảm trí nhớ. Bên cạnh đó, thức khuya làm cho tinh thần uể oải, làm việc mất tập trung.





Nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ

Theo Giáo sư Francesco Cappuccio thuộc ĐH Warwick, việc thiếu ngủ dễ gây đột quỵ, bệnh tim mạch. Nếu ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm và giấc ngủ bị xáo trộn thì bạn có tới 48% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 15% nguy cơ tử vong vì một cơn đột quỵ.

Môt nghiên cứu khác cũng chỉ ra, người thường xuyên ngủ ít hơn 6 giờ/đêm có nguy cơ đột quỵ cao hơn 4,5 lần so với những người ngủ 7 - 8 giờ.

Tăng nguy cơ mắc ung thư

Nhiều yếu tố miễn dịch được hình thành trong giấc ngủ. Nếu bạn phải thức đếm dài, khả năng miễn dịch sẽ bị sa sút, gây mệt mỏi, không tạo ra được kháng thể và tế bào chống lại sự xâm nhập của kháng nguyên lạ, bất thường. Đặc biệt, phụ nữ thức khuya làm việc, sinh hoạt không điều độ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp 3 lần so với những người đi ngủ sớm.

Melatonin- nội tiết tự nhiên được sản xuất trong thời gian ngủ, có tính chất chống oxy hóa , giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các tế bào có thể dẫn đến ung thư. Bên cạnh đó, melatonin làm giảm sự sản xuất estrogen từ buồng trứng. Vì thế, việc thiếu ngủ dẫn đến việc sản sinh melatonin quá ít, khiến lượng hormone estrogen ở phụ nữ quá cao, tăng nguy cơ ung thư vú.

Không chỉ thế, thức khuya còn khiến cho tâm lý bạn trở nên bất ổn, dễ nổi cáu. Khi não bộ làm việc quá tải, không được nghỉ ngơi dễ rơi vào tình trạng stress, tinh thần không thoải mái khiến bạn nhiều khi hành xử thiếu kiềm chế, và việc cáu giận, ảo giác là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tóm lại, việc thức khuya không chỉ gây ảnh hưởng đến dạ dày mà còn tác động xấu khiến nhiều bệnh tật xuất hiện. Người đau dạ dày nếu đang rơi vào trường hợp này hãy từ bỏ thói quen trên càng sớm càng tốt.

Your browser does not support HTML5 video.

Những tác hại của việc Thức Khuya