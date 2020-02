'Tuyệt chiêu' uống sữa dành cho người đau dạ dày

Chế độ ăn uống không lành mạnh, khoa học ảnh hưởng rất lớn đến thể trạng Sức Khỏe và đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày . Trả lời trước thắc mắc của nhiều người rằng, đau dạ dày có được uống sữa không, đáp án chính các là có. Sữa có hàm lượng protein và canxi dồi dào, có tác dụng trung hòa axit trong dạ dày . Việc duy trì uống sữa với ngưởi mắc bệnh này với lượng vừa đủ sẽ rất tốt.



Các chuyên gia khuyên rằng, bệnh nhân đau dạ dày nên uống sữa sau bữa ăn 1 đén 2 giờ đồng hồ, hàng ngày chỉ nên uống từ 1 đến 2 ly sữa nhỏ không quá 500ml đối với người trưởng thành, bởi uống quá nhiều không những tăng axit trong dạ dày mà còn gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Khá nhiều người có thói quen uống sữa vào buổi sáng hoặc lúc đói không tốt cho cơ thể.

Chỉ nên uống sữa vào buổi sáng và buổi tối sau bữa ăn 1 giờ đồng hồ, không uống sữa lúc bụng đang đói. Buổi tối là thời điểm uống sữa giúp cơ thể ngủ ngon hơn, bạn nên hâm 1 ly nhỏ sữa nóng để cơ thể dễ hấp thụ, không uống sữa lạnh hoặc uống sữa kèm các loại đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt hộp…





Đau dạ dày uống được sữa gì?

Sữa tươi

Sữa tươi có chứa thành phần chất đạm vô cùng giàu có, cộng với khoáng chất, vitamin dễ hấp thu, nó chính là nguyên liệu rất thích hợp để bồ bổ cơ thể những lúc có bệnh. Và với chứng bệnh đau dạ dày, không có lý do gì đẻ từ chối loại dưỡng chất tuyệt vời này. Sữa tươi có công dụng trung hòa lượng axit trong dịch vị tiêu hóa nên có thể giúp bạn giảm đau, hỗ trợ chữa chứng đau bụng khó chịu.

Uống sữa tươi tôt cho hệ tiêu hóa nhưng bạn cũng nên tiết chế phù hợp. Tyệt đối không nên uống sữa khi đói, tránh tình trạng cồn cào trong ruột. Nên dùng sữa hâm ấm, kết hợp với các thực phẩm dễ tiêu hóa, thấm hút dịch axit tốt như bánh xốp, bánh mỳ, cơm nhão,….





Sữa ông thọ

Nhiều người cũng nghi ngờ, đau dạ dày có được uống sữa ông thộ. Tất nhiên là có rồi! Sữa ông thị có hàm lượng đạm cao, có khả năng tạo thành lớp màng mỏng, từ đó ngăn chặn sự tấn công của axit đến dạ dày.



Cũng như sữa tươi, sữa ông thọ con có tác dụng trung hòa axit, làm giảm các cơn đau tạm thời và giúp chữa lành các vết loét. Nó có khả năng làm giảm các đau dạ dày.





Sữa Ensure



Người đau dạ dày trong thời gian điều trị bệnh loãng xương cũng hoàn toàm có thể uống sữa Ensure. Sữa chữa protein, khoáng chất và vitamin có lợi cho sức khỏe.



Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ tăng tốc độ phục hồi sức khỏe,sau phẫu thuật cho người già. Ngoài ra, rong sữa ensure có một lượng axit nhỏ hơn rất nhiều so với trong niêm mạc dạ dày bởi vậy người đau dạ dày hoàn toàn có thể uống được sữa ensure.





Ăn sữa chua khi đau dạ dày có nên không?

Vì sữa chua có vị chua nên nhiều người khuyên nhau không nên dùng thực phẩm này khi bị đau dạ dày. Cũng không hằn sai nhưng bạn không nhất thiết phải từ bỏ chúng trong thực đơn ăn uống hầng ngày.



Chất axit latic có trong sữa chua là thành phần làm tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, tránh tình trạng khó tiêu, đầy bụng. Không những thế, trong sữa chua còn có rất nhiều lợi khuẩn làm sạch đường ruột, tấn công các vi khuẩn gây hại và kích thích tiêu hóa. Điều tuyệt vời khác của sữa chua nữa đó là kĩm hãm sự sinh trưởng của chủng khuẩn gây viêm loét dạ dày khó trị là Helicobacyer pylory.

Tuy nhiên người ta cũng khuyên rằng, ngưởi trưởng thành nên uống tối đa 500ml/ngày. Nếu uống quá số lượng cho phép, việc này sẽ khiến bạn bị chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu hóa…

Đặc biêt, trong sữa chua có chứa thành phần axit nhỏ nên có thể gây kích ứng lên thành dạ dày và khiến người bệnh cảm thấy đau khi ăn vào bạn có thể khắc phục tình trạng này nếu biết cách sử dụng chúng.

Bạn nên ăn sữa chua sau bữa cơm, tầm 1-2 tiếng là phù hợp nhất. Bên cạnh đó, bạn không nên kết hợp ăn sữa chua với các loại thực phẩm đông lạnh, đồ đóng hộp, thức ăn chế biến sẵn như thịt xông khói, xích vì có thể gây ra hàng loạt các chứng khó chịu như rối loạn tiêu hóa, bị táo bón, làm nghiêm trọng bệnh đau dạ dày, sự kết hợp này đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Tóm lại, các lại sữa là loại thực phẩm an toàn cho người đau dạ dày, nếu bạn biết cách sử dụng chúng hợp lý. Tuy nhiên, nó không thể dùng thau thế như một loại thuốc chữa bệnh, vì thế bạn cần kết hợp ăn uống lành manh theo chủ dẫn của bác sĩ.

Đau dạ dày có nên uống sữa không- Báo Sức khỏe và đời sống