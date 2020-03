Người bệnh đau dạ dày có được dùng thuốc giảm đau Paracetamol?

Người bệnh đau dạ dày thường bị các cơn đau dữ dội hành hạ, đau quặn, ... khiến bệnh nhân cảm giác khó chịu, phiền toái. Để chế ngự các cơn đau, giải pháp được lựa chọn đầu tiên là uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu ở cả trong và ngoài nước cho thấy, việc sử dụng thuốc giảm đau không đúng cách có thể gây ra những tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Trong đó hay gặp nhất là những biến chứng ở đường tiêu hóa như viêm dạ dày, loét dạ dày và đặc biệt là chảy máu dạ dày





Các loại thuốc giảm đau trên thị trường

Thuốc giảm đau được chia làm 3 loại:



Thuốc giảm đau loại morphim: Đặc tính của nhóm thuốc này là gây nghiện, vì đều thuộc "bảng A, gây nghiện" và không được kê đơn quá 7 ngày.



Dạng thứ hai không phải morphin, gồm paracetamol, là thuốc chống viêm không steroid. Thông thường, nhóm thuốc này được sử dụng trong các triệu chứng đau và sốt thông thường, cảm cúm, phụ khoa, tiết niệu, thần kinh, tai mũi họng, sau phẫu thuật...; các bệnh viêm và mạn tính như thấp khớp cấp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, Dạng thứ hai không phải morphin, gồm paracetamol, là thuốc chống viêm không steroid. Thông thường, nhóm thuốc này được sử dụng trong các triệu chứng đau và sốt thông thường, cảm cúm, phụ khoa, tiết niệu, thần kinh, tai mũi họng, sau phẫu thuật...; các bệnh viêm và mạn tính như thấp khớp cấp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, viêm khớp cùng chậu... hay dự phòng huyết khối và tắc mạch trong các bệnh tăng huyết áp; hẹp van 2 lá, viêm tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch...

Thuốc paracetamol dùng để giảm đau, hạ sốt nhưng cũng có những chỉ định nhất định

Bên cạnh đó, loại thuốc này còn được nghiên cứu để dự phòng và điều trị Alzheimer, polip đại tràng, ung thư đại - trực tràng, ung thư tuyến liền liệt...

Khi bạn bị viêm loét dạ dày cần đi khám bác sĩ chuyên khoa và dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.



Nhóm thứ ba là thuốc giảm đau hỗ trợ, những thuốc này có tác dụng làm tăng hiệu quả giảm đau hoặc giảm nhẹ tác dụng không mong muốn của các thuốc trên. Nó có hiệu quả với các chứng đau do thần kinh hay sử dụng là các thuốc chống trầm cảm và thuốc chống động kinh.





Người đau dạ dày có được uống Parcetamol?

Thuốc paracetamol là loại thuốc rất quen thuộc với người dân, được dùng rộng rãi trong điều trị các chứng đau (có nguồn gốc không phải nội tạng) và sốt từ nhẹ đến vừa. Nó là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, giảm đau, hạ sốt hữu hiệu và có thể thay thế aspirin.

Trả lời về thắc mắc, đau dạ dày có được uống thuốc paracetamol để giảm đau không, dược sĩ Đỗ Thị Nhung, công tác tại Nhà thuốc bệnh viện 175 cho biết: Thuốc paracetamol là loại thuốc không được chỉ định kê đơn, được dùng trong nhiều trường hợp đau khác nhau.

Người bệnh đau dạ dày nên cân nhắc cẩn thận trước khi dùng paracetamol

Không nên lạm dụng thuốc giảm đau trong mọi trường hợp, nhất là không nên dùng kéo dài bởi thuốc paracetamol có thể gây nên một số tác dụng phụ khủng khiếp, nhất là ảnh hưởng tới gan và dạ dày. Cụ thể, dược sĩ Nhung cho biết, tác dụng phụ của paracetamol tác dụng phụ lên gan, gây hoại tử thế bào gan, giảm chức năng của gan. Với đau dạ dày, có thể khiến:

Bào mỏng dạ dày, nếu dùng lâu dài sẽ gây viêm loét chảy máu dạ dày làm cho bệnh tình dạ dày nặng hơn.

Dùng quá liều, gây ngộ độc phải cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng.

Nhờn thuốc, nếu bạn sử dụng thuốc giảm đau paracetamol quá nhiều, ngay cả trong trường hợp đau nhẹ thì trong trường hợp với những cơn đau nghiêm trọng, dữ dội thuốc sẽ không có tác dụng giảm đau do nhờn thuốc. Trường hợp đó, người bệnh đau dạ dày có thể sẽ phải dùng liều nặng hoặc dùng thuốc thay thế điều trị.

Theo dược sĩ Nhung, người bệnh đau dạ dày hoàn toàn có thể dùng thuốc giảm đau paracetamol, tuy nhiên chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ để cân đối hàm lượng và mức độ bệnh lý để phát huy tác dụng của thuốc mà không gây hại cho người dùng.

Nếu bạn tự ý lạm dụng thuốc paracetamol có thể dẫn tới vô vàn nguy hiểm khác nhau. Trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, tuyệt đối không nên sử dụng thuốc paracetamol.





Sử dụng thuốc giảm đau đúng nguyên tắc

Theo tư vấn của ThS Đăng Khôi trên báo Sức khỏe & Đời sống, thuốc giảm đau chỉ điều trị triệu chứng, chỉ có thể che lấp các dấu hiệu của bệnh và bệnh vẫn tiến triển nên phải hết sức cân nhắc khi sử dụng thuốc giảm đau. Trong quá trình chọn lựa thuốc, cần chú ý đến cường độ và bản chất của đau. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người bệnh nên uống thuốc theo bậc thang giảm đau như:

Ở bậc 1, tức mức nhẹ nên dùng thuốc giảm đau không phải opioid như paracetamol hay thuốc chống viêm không phải steroid. Trong đó, các thuốc giảm đau thông dụng nhất là paracetamol, aspirin, ibuprofen...

Lựa chọn thuốc uống tùy theo sự nhạy cảm của từng người, những chống chỉ định khác nhau và sự tương tác của chúng với những thuốc khác.

Ở bậc 2, mức đau vừa: Nên phối hợp thuốc loại opioid yếu (codein, oxycodon) với paracetamol, thuốc giảm đau, chống viêm không steroid hoặc thuốc giảm đau hỗ trợ. Bạn có thể dùng các thuốc giảm đau mạnh hơn như codein hoặc dextropropoxyphen.

Đối với bậc 3, đau nặng, nên dùng thuốc giảm đau loại opioid mạnh như morphin, hydromorphon, methadon... và phối hợp với thuốc chống viêm không steroid.

Thưởng ở trong các trường hợp đau do ung thư vú, bỏng nặng hay chấn thương nặng,... phải dùng đến morphin và các dẫn chất của nó. Loại thuốc này dễ gây ra hiện tượng nghiện thuốc, quen thuốc nên chỉ sử dụng khi có sự chỉ định của thầy thuốc, đúng liều lượng và đúng thời gian ấn định.

Ngoài ra, để tránh những rối loạn về tiêu hóa, nên uống thuốc vào lúc no và uống với một cốc nước (khoảng 200-250ml).

Lưu ý, đây là loại thuốc cấp tính, thường dùng để điều trị đau cấp tính, chỉ nên dùng trong thời gian ngắn mà không nên kéo dài. Bạn không nên tự ý dùng thuốc này nếu không có chỉ định. Trường hợp bị khó chịu ở dạ dày, nên uống thuốc cùng với thức ăn hoặc ngay sau ăn.

Your browser does not support HTML5 video.

Lạm dụng thuốc giảm đau - VTC14

Xem thêm: 3 cách chữa đau dạ dày từ gạo nếp theo kinh nghiệm dân gian