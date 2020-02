Khi bị đau đầu, tắm cũng phải biết cách để tránh đột quỵ và giải tỏa mệt mỏi

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu. Hầu hết trường hợp đau đầu chỉ là thoáng qua hoặc do áp lực công việc. Số ít trường hợp đau đầu kinh niên hoặc do các bệnh nguy hiểm. Vậy khi bị đau đầu có được tắm không, có thể giảm đau đầu bằng cách tắm như thế nào.

Sai lầm khi tắm gây chóng mặt, đau đầu



Không ít trường hợp chia sẻ rằng bị đau nhức đầu, choáng váng sau khi tắm, đặc biệt vào mùa đông. Theo các chuyên gia, khi tắm muộn đặc biệt vào mùa đông, cơ thể phải căng cứng để chống lại cái lạnh.



Đặc biệt với người già, trẻ nhỏ, người cao huyết áp, bệnh tim mạch... biểu hiện đau đầu sai khi tắm rất có thể là dấu hiệu báo trước cơn đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ rất dễ xảy ra khi cùng tắm và gội cùng lúc, đặc biệt khi trời rét.



TS Lê Thị Thanh Nhạn, TS Lê Thị Thanh Nhạn, Bệnh viện Tuệ Tĩnh khuyến cáo mọi người cần đặc biệt lưu ý khi có biểu hiện đau đầu sau khi tắm. Hãy nhanh chóng làm ấm cơ thể, uống nước ấm để thân nhiệt tăng lên. Đồng thời tự theo dõi các dấu hiệu tiếp theo để đánh giá khả năng xảy ra đột quỵ.



Một số người khác lại quan niệm khi cơ thể đang mệt mỏi, uể oải thì đi tắm để lấy lại sự tỉnh táo, cho tinh thần sảng khoái. Điều này là hoàn toàn sai lầm bởi khi mệt, khả năng tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết bị giảm mạnh.

Nếu tắm nước lạnh khi cơ thể mệt mỏi chỉ khiến mạch máu co lại, làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh và đột quỵ. Ngay cả khi tắm nước nóng cũng làm mạch máu giãn ra, dễ dẫn tới suy tim. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo không nên tắm khi cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, tinh thần sa sút.



Đau đầu có được tắm không?



Đau đầu và tắm tưởng là hai việc không liên quan nhưng chúng lại có mối liên hệ sức khỏe với nhau. Nhiều người đặt câu hỏi tắm khi bị đau đầu liệu có ảnh hưởng gì tới Sức Khỏe không.

Các chuyên gia cho rằng đau đầu xảy ra do sự thu hẹp quá mức của các mạch máu, dẫn tới các cơn đau co thắt. Hãng Times News Network đưa tin, các chuyên gia sức khỏe Ấn Độ cho rằng muốn giải quyết tình trạng đau đầu do ứ trệ lưu thông máu thì nên tắm nước ấm.

Theo đó, khi ngâm mình trong nước ấm giúp mạch máu giãn nở, giải phóng áp lực cho tim, co bóp tốt hơn. Tắm nước ấm được coi là một bài tập nhẹ cho tim và mạch máu, giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó đẩy lùi cơn đau đầu.



Đau đầu do stress hay áp lực công việc thì càng nên tắm nước ấm để làm dịu tinh thần, thư giãn các cơp bắp và mạch máu, trả lại tinh thần thư thái, sảng khoái.



Để giảm bớt cơn đau đầu, bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu sả pha vào với nước ấm hay thêm các loại lá bạc hà, vỏ bưởi, lá xả, hương nhu vào nước. Bạn cũng có thể tắm dưới vòi hoa sen hay ngâm mình trong bồn tắm. Trong khi tắm, hãy xoa nhẹ nhàng các huyệt đạo trên đầu, tắm xong ngủ một giấc để xua tan cơn đau đầu.

Hướng dẫn tự bấm huyệt trị đau đầu

