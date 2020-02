Dùng thuốc paracetamol trị đau đầu không được bừa bãi, có những trường hợp tuyệt đối cấm kỵ

Paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt được sử dụng phổ biến và khá lành tính. Tuy nhiên, người bị đau đầu có được uống Paracetamol không và sử dụng trong trường hợp nào là đúng cách.



Đau đầu khi nào được dùng thuốc



Đau đầu là hiện tượng khá phổ biến trong cuộc sống có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Đau đầu thoáng qua, không gây nguy hiểm chủ yếu do áp lực công việc, gánh nặng cuộc sống khiến người bệnh suy nghĩ quá nhiều, do mất ngủ hay các vấn đề tâm lý gây ra.



Đau đầu kinh niên thường xảy ra vào một thời gian nhất định kéo dài thường do ngộ độc, tăng áp lực nội sọ bởi bệnh lý như u não, viêm màng não, co thắt mạch máu não hay nguyên nhân tại chỗ như viêm xoang, răng hàm mặt, mắt...



Người ta chia đau đầu làm 2 loại, đau đầu nguyên phát thường gặp nhất là đau đầu do căng thẳng với 90% trường hợp. Đau đầu thứ phát bao gồm cơn đau do nguyên nhân gián tiếp khác gây nên như bệnh lý.



Thông thường việc dùng thuốc giảm đau chỉ áp dụng cho đau đầu nhẹ và vừa. Khi bạn bị đau đầu kinh niên, đau dữ dội tốt nhất không nên tự dùng thuốc giảm đau để tránh nhờn thuốc. Khi đó, người bệnh nên thăm khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Đau đầu có được uống paracetamol không?



Theo dược sĩ Hoàng Thủy, khi bị đau đầu có thể sử dụng thuốc giảm đau paracetamol trong trường hợp đau đầu nhẹ và vừa. Dù là thuốc không cần kê đơn và khá lành tính nhưng cần biết sử dụng paracetamol đúng cách.



Thuốc paracetamol được dùng theo đường uống với các dạng thuốc như viên nén, viên sủi, gói thuốc bột. Đối với người bệnh không uống được, có thể dùng dạng thuốc đạn đặt trực tràng.



Quan trọng nhất khi sử dụng paracetamol là tuân thủ hướng dẫn sử dụng về liều lượng cho từng đối tượng. Với trẻ em liều lượng thuốc dùng được tính theo liều mg/kg cân nặng..., không dùng thuốc quá 5 ngày.



Với người lớn không dùng paracetamol quá 10 ngày liên tiếp. Mỗi lần dùng thuốc cách nhau ít nhất từ 4-6 tiếng. Tuyệt đối không tự ý tăng liều, dồn liều trong bất kỳ trường hợp nào.



Trong trường hợp đau đầu do uống rượu bia, cấm kỵ sử dụng paracetamol. Bởi sự kết hợp này sẽ làm tăng độc tính của paracetamol, có hại cho gan.



Khi dùng thuốc thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường như ban đỏ, mày đay... cần ngừng thuốc và tìm gặp bác sĩ đề phòng bị ngộ độc paracetamol.

Your browser does not support HTML5 video. Bà bầu dùng nhiều Paracetamol sinh ra con có nguy cơ bị tăng động. Video: Zing .vn

Xem thêm: Dấu hiệu trẻ bị ngộ độc thuốc hạ sốt Paracetamol 500mg

Hà Ly (t/h)