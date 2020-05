Đau đầu với kết quả khi dương tính, lúc lại âm tính chỉ trong 1 ngày của Tướng quân đội Mỹ

Tính đến sáng 11/5, Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.367.638 ca nhiễm và 80.787 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 20.329 ca nhiễm và 750 ca tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số ca tử vong mới dưới 1.000 trường hợp.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh ở Mỹ, tờ Reuters dẫn lại lời các quan chức Mỹ cho biết: Tướng Joseph Lengyel - Chỉ huy Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đã nhận kết quả dương tính với COVID-19 trong ngày 9/5. Tuy nhiên, kết quả của một xét nghiệm khác cùng ngày lại cho thấy ông Lengyel âm tính với virus SARS-CoV-2.

Điều này không chỉ khiến Tướng Joseph Lengyel mà nhiều người khác cũng phải bối rối. Theo các quan chức Mỹ, trong ngày 11/5 ông Lengyel sẽ làm thêm các thử nghiệm khác để xác nhận chính xác tình hình Sức Khỏe của mình.





Ngoài Tướng Joseph Lengyel, một quan chức quân đội cấp cao khác của Mỹ là Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ - Đô đốc Mike Gilday cũng đã tiếp xúc với một thành viên trong gia đình nhiễm COVID-19.

Dù nhận kết quả xét nghiệm âm tính, tuy nhiên Đô đốc Mike Gilday vẫn tự cách ly tại nhà để phòng ngừa dịch bệnh. Được biết, cả ông Gilday và ông Lengyel đều không có mặt trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Donald Trump và nhóm an ninh quốc gia hôm 9/5 , trong đó có các thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Tuy nhiên, những thông tin này đã làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong Chính phủ Mỹ và quân đội nước này, khi Mỹ vẫn đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới.





Trước đó, trợ lý Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng có kết quả dương tính với COVID-19. Theo thông tin từ tờ Bloomberg, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tự cách ly tại nhà của mình ở Washington sau vụ việc này.



Tuy nhiên, mới đây phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên tiếng phủ nhận thông tin ông phải tự cách ly vì tiếp xúc gần với trợ lý nhiễm virus corona chủng mới.



Cụ thể, đài CNN đã trích dẫn lời của Devin O'Malley - Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 10/5 cho biết: "Phó Tổng thống Mike Pence kiểm tra y tế mỗi ngày, sẽ tiếp tục làm theo các hướng dẫn của cơ quan y tế Nhà Trắng và không tự cách ly tại nhà. Dự kiến, ông sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào 11/5".

