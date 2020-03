Dấu hiệu bất thường cảnh báo vấn đề sức khỏe: 1 trên mặt, 3 trên chân tay và 5 cảm giác lạ

Cơ thể luôn tìm cách báo trước tình trạng sức khỏe bên trong, quan trọng là bạn cần phải nắm bắt và lắng nghe kỹ càng. Do đó, bạn cần chú ý đến những điều bất thường của cơ thể, ví như thay đổi màu sắc, kích thước bộ phận nào đó hoặc cảm giác lạ bạn chưa từng gặp trước đây.



1 dấu hiệu trên mặt: Lông mày mỏng



Nếu bạn bất chợt nhận ra, dường như lông mày của mình ngày càng mỏng và thưa thớt hơn, tốt nhất bạn nên đến bác sĩ nội tiết và kiểm tra tuyến giáp, bởi đây rất có thể là một trong những triệu chứng của suy giáp.



3 dấu hiệu ở chân tay



Chân hồng: Hầu hết các nhà sản xuất kem dưỡng da đều hứa hẹn giúp bạn sở hữu đôi chân mềm mịn như trẻ em. Tuy nhiên, nếu bạn thấy bàn chân của mình quá hồng, da mỏng và nhăn; bạn nên đi làm xét nghiệm máu để kiểm tra lượng đường trong máu. Bạn nên tìm đến bác sĩ nội tiết bởi đây có thể là dấu hiệu bạn đang gặp vấn đề về trao đổi chất, bao gồm cả bệnh tiểu đường.



Móng tay thay đổi: Nếu móng tay của bạn thay đổi, ngày càng dày và rộng hơn, có thể bạn đang gặp vấn đề về tim. Thế nhưng bạn nên nhớ, đây không phải là bệnh riêng mà chỉ là triệu chứng của quá trình bệnh lý trong cơ thể, có thể do nhiều bệnh gây ra nên cần đi khám càng sớm càng tốt. Bạn nên tìm đến bác sĩ trị liệu hoặc bác sĩ tim mạch.



5 vấn đề về cảm giác



Cảm giác bị ôm chặt: Bạn thường xuyên cảm thấy ai đó đang ôm mình thật chặt; eo, cơ thể hoặc chân luôn có cảm giác bị trói lại, bạn cần thực hiện một vài xét nghiệm để loại trừ nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng. Bạn cũng có thể có những cảm giác khó chịu ở tay và chân, như đeo găng tay hay giày quá nặng. Cảm giác có thể thay đổi từ khó chịu đến rất đau đớn.

Ngứa da: Ngứa da rất có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Nhưng trước khi đi khám bác sĩ, hãy kiểm tra vị trí ngứa: ngứa có thể do vết côn trùng cắn, phản ứng Dị ứng với kem dưỡng da mới hoặc vải quần áo chất lượng thấp. Nếu không có lý do nào giải thích được tình trạng ngứa, bạn nên đi khám bác sĩ nội tiết.



Không chịu được cảm giác bên trong phòng: Dù đi xe ô tô, bạn luôn yêu cầu mở cửa sổ, bên ngoài luôn khiến bạn dễ thở hơn ở nhà hay nơi làm việc, bạn nên kiểm tra tim để loại trừ nguy cơ suy tim. Ngoài ra, tuyến giáp của bạn cũng có thể cần phải được kiểm tra, vì chứng suy giáp đi kèm với triệu chứng này. Bạn nên đi khám bác sĩ tim mạch, bác sĩ nội tiết.



Không chịu được cảm giác khi mở cửa sổ: Nếu cảm thấy lạnh ngay cả trong mùa hè, bạn cần kiểm tra tuyến giáp. Cơ thể bạn có thể thiếu iốt và sự thiếu hụt này có thể dẫn đến suy giáp.

Công dụng của Nước Ép Bầu đối với bệnh nhân tiểu đường. Nguồn: Check Sức Khỏe