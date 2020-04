Dấu hiệu cảnh báo làn da lão hóa, chị em tìm cách khắc phục ngay kẻo chồng chán chồng chê

Lão hóa và những điều cần biết

Thực tế, nếu kịp thời nhận biết các dấu hiệu của lão hóa, bạn sẽ nhanh chóng có biện pháp để cải thiện vấn đề này. Thực chất, lão hóa chính là hiện tượng suy giảm cả số lượng, chất lượng của collagen và elastin – hai yếu tố quan trọng trong việc cấu thành, duy trì trạng thái săn chắc, đàn hồi cho lớp bề mặt của da.

Da con người được cấu tạo bởi 3 lớp chính: Biểu bì, hạ bì và mô dưới da. Trong mỗi lớp lại bao gồm nhiều lớp con khác nhau. Và nhờ sự xuất hiện của collagen và elastin mà các mô liên kết giữa các lớp tế bào được chắc chắn, duy trì phân tử nước cho làn da tươi mịn. Đồng thời bố trí các sắc tố melanin phù hợp mang đến sự tươi trẻ, mịn màng.

Ắng nắng mặt trời dễ khiến làn da bị sạm đen

Vốn dĩ các chất này được cơ thể tự sản sinh với mức độ dồi dào, nhưng điều này không tiếp diễn mãi mãi và sẽ bị suy giảm tại một thời điểm. Theo nghiên cứu, sau 25 tuổi, lượng collagen ở nữ giới bắt đầu bị sụt giảm và điều này ảnh hưởng lớn đến kết cấu da.

Có thể bạn chưa biết, không chỉ từ nội sinh mà các yếu tố bên ngoài môi trường cũng tham gia vào quá trình “bào mòn” collagen. Ví dụ, việc sử dụng các loại mỹ phẩm kém chất lượng, dễ dể lại dư lượng trên da. Khi da không thanh lọc được hết thì kết cấu tế bào sẽ bị phá vỡ, khiến đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Sự thiếu hụt collagen dễ khiến lỗ chân lông trên da bị to

Bên cạnh đó, việc ăn uống thiếu khoa học như ăn nhiều đường hay các lại thực phẩm dầu mỡ sẽ tạo điều kiện cho gốc tự do xấu phát triển. Những yếu tố này có thể gây biến đổi, suy giảm chất lượng tế bào biểu bì. Đặc biệt, khi làn da tiếp xúc với ánh nắng, nhiệt độ, sự ô nhiễm môi trường xung là nguyên nhân hàng đầu đẩy nhanh tiến trình lão hóa da.

Những dấu hiệu cảnh báo da đang dần lão hóa

Các dấu hiệu của sự lão hóa da rất dễ nhận thấy. Đặc biệt là vùng da mỏng như dưới mắt, khóe miệng có biểu hiện nếp gấp, đường chỉ hẳn… Đối với vùng da mắt nếu có sự đổi màu, hằn lên các đường chỉ thì chị em cần lưu tâm nhiều hơn.

Ngoài ra, các lỗ chân lông trên da bị giãn to, xuất hiện các đốm nấu, da khô hơn hoặc mỏng hơn, hấp thụ dưỡng chất kém… cũng là những dấu hiệu báo động về Sức Khỏe của da. Hơn nữa da dễ bắt nắng, sạm màu một số vùng hoặc trên diện rộng chứng tỏ melanin đang tăng tích tụ.

Đôi mắt là nơi xuất hiện các dấu hiệu lão hóa đầu tiên

Nếu trên da xuất hiện các dấu hiệu này, chị em cần chú ý chăm sóc da kỹ lưỡng hơn. Đồng thời chú ý bổ sung dưỡng chất thiết yếu từ trong để tăng cường cơ chế tự tái tạo của làn da. Đặc biệt, chị em cần xác định được loại da từ đó chọn được các sản phẩm chăm sóc da cho phù hợp.

Nếu chị em muốn chủ động ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện, sau 25 tuổi, chị em phụ nữ nên chú ý bổ sung thêm collagen thông qua con đường ăn uống với các nhóm thực phẩm lành mạnh hoặc viên uống tổng hợp.

Cách massage nâng cơ, chống lão hóa cho da mặt.

