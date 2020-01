Những trường hợp nào nghi ngờ mắc viêm phổi do virus corona?

Bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra tại Trung Quốc đã xuất hiện tại 2 quốc gia khác là Thái Lan và Nhật Bản. Tại Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 4 ca mắc mới. Để đề phòng nguy cơ dịch bệnh lây lan sang Việt Nam, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn khẩn cấp về nhận biết và cách điều trị viêm phổi do virus corona gây ra.



Theo Bộ Y tế, virus corona (CoV) là một chủng virus lớn gâyra các triệu chứng từ cảm lạnh thông thường đến bệnh hô hấp cấp tính đdọa tính mạng như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) từng gây đại dịch năm 2002 và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012.



Bệnh viêm phổi lạ xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được xác định là do một chủng virus corona mới gây ra. Đây là chủng virus hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện và khác biệt với 6 chủng virus corona đã được thế giới ghi nhận trước đó.



Nhận biết các trường hợp nghi ngờ mắc viêm phổi do virus corona bao gồm:



Một là người bị sốt và viêm phổi, viêm phổi kẽ hoặc mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Các chẩn đoán dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X-quang có tổn thương các mức độ khác nhau mà không lý giải được nguyên nhân, bao gồm tất cả các trường hợp có chỉ định lâm sàng xét nghiệm viêm phổi cộng đồng.



Lưu ý, người sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới có nguy cơ mắc bệnh trong vòng 14 ngày trước khi có triệu chứng khởi phát. Ttrong thời gian ủ bệnh 14 ngày, người khỏe mạnh nếu có tiếp xúc với các với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân xuất hiện cũng nguy cơ lây nhiễm.



Hai là, người bệnh có dấu hiệu sốt kèm các triệu chứng bệnh lý hô hấp (ho, khó thở..) đồng thời xuất hiện tại các cơ sở y tế ở các vùng dịch tễ đã xác định có các ca mắc bệnh do virus corona mới liên quan tới chăm sóc y tế. Người tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi bị bệnh, động vật hoang dã ở các vùng dịch tễ trong vòng 14 ngày.

Ba là người bị sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp và khởi phát trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với trường hợp có thể hoặc khẳng định mắc bệnh do nCoV cũng có nguy cơ đã bị lây bệnh.



Cũng theo Bộ Y tế, việc định danh virus nCoV dựa vào lấy mẫu bệnh phẩm như dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù hợp để xác định bằng kỹ thuật Real time RT - PCR.



Đối với các trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus corona mới, các đơn vị cần lưu mẫu và chuyển mẫu đến các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép khẳng định.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS