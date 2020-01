Dấu hiệu nhận biết và cách xử trí ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết

Tết là dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm nên mọi gia đình đều tích trữ số lượng lớn thực phẩm để đãi khách. Từ các loại thịt sống như gà, lợn... cho tới các thực phẩm đóng gói như thịt nguội, lạp xưởng... hay đồ ăn liền như hành dưa muối... Nếu không được bảo quản cẩn thận, các loại thực phẩm rất dễ bị biến chất, nhiễm khuẩn... khi ăn vào sẽ gây hại cho cơ thể con người.

Nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn



Ngộ độc thức ăn xảy ra khi con người ăn phải các loại thực phẩm đã bị hỏng, bị nấm mốc hay chứa mầm bệnh. Các vi khuẩn, chất độc sinh ra khi thực phẩm bị ôi thiu sẽ gây hại cho Sức Khỏe con người.



Nguyên nhân gây ngộ độc có thể do con người ăn phải các thực phẩm chưa được nấu chín, rau củ chưa được rửa sạch... vẫn chứa mầm bệnh, hay các vi khuẩn salmonnella, E.coli, listeria, campylobacter…



Nguyên nhân gây ngộ độc có thể đến từ việc sử dụng các thực phẩm, chất phụ gia không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Trong quá trình bảo quản thực phẩm không tốt, khiến thức ăn bị ôi thiu, nấm mốc, nhiễm khuẩn mà con người không biết và ăn phải sẽ gây ngộ độc, về lâu dài có thể tích tụ chất độc gây ung thư.



Ngộ độc xảy ra khi người nội trợ kết hợp sai các loại thực phẩm với nhau sinh ra độc tố, làm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khi ăn vào gây ra các phản ứng ngộ độc.



Dấu hiệu ngộ độc thực phẩm



Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể tùy mức độ nặng nhẹ và lượng thức ăn mà người bệnh ăn vào. Ở thể nhẹ, người bệnh bị đau bụng, cảm giác đầy trướng hoặc đau quặn bụng. Buồn nôn có thể nôn mửa hoặc không. Tiêu chảy là hiện tượng rất thường gặp, đi ngoài phân lỏng, có màu lạ, dân gian hay gọi là "miệng nôn chôn tháo".



Đặc biệt, hiện tượng đi ngoài tiêu chảy nếu nặng có thể khiến người bệnh mệt mỏi, mệt tã người do mất nước quá nhiều, trong phân có thể kèm máu.



Một số trường hợp ngộ độc thực phẩm đặc biệt ở trẻ nhỏ có thể kèm theo sốt, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí tụt huyết áp, hôn mê. Đây là những triệu chứng nặng, bệnh nhân cần được đưa tới cơ sở y tế sớm để điều trị.



Cách xử trí ngộ độc thực phẩm



Theo Bác sĩ Trần Thanh Khiết, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, khi bệnh nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, việc đầu tiên cần gây nôn. Chỉ gây nôn khi bệnh nhân còn tỉnh táo bằng cách cho cho người bệnh uống 100-200ml nước ấm rồi dùng tăm bông, hoặc ống xông ngoáy họng, cúi thấp đầu nôn, tránh sặc vào phổi. Trong trường hợp không nôn được, hãy pha nước than hoạt tính cho bệnh nhân uống để ngăn ngừa hấp thu chất độc.



Khi bệnh nhân có dấu hiệu đi ngoài tiêu chảy, không nên vội vàng cho người bệnh uống thuốc cầm tiêu mà cần cho đi tiêu ra hết. Nếu bệnh nhân đi tiêu quá nhiều, phân lỏng và mất nước cần tiến hành bù nước bằng cách hòa oresol pha với 1 lít nước uống thay nước hàng ngày. Nếu không có sẵn gói oresol thì có thể pha 1/2 thìa cà phê muối cùng với 4 thìa cà phê đường trong 1 lít nước.



Ngoài ra, tích cực bổ sung nước thông qua việc ăn các thực phẩm lỏng như cháo để dễ tiêu. Uống nước trái cây tươi như nước cam, nước dừa sau mỗi lần nôn hoặc đi tiêu.



Trường hợp ngộ độc nặng, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Chú ý lưu mẫu phân, dịch ói hoặc mẫu thức ăn đã ăn để cơ quan chuyên môn tiến hành xét nghiệm tìm nguyên nhân.

