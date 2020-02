3 điểm bất thường trong mắt `tố cáo` gan bạn đang gặp vấn đề

Gan có vai trò là cơ quan giải độc của cơ thể. Do đó, bảo vệ và duy trì Sức Khỏe gan là việc làm vô cùng quan trọng nếu muốn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu gan bị tổn thương hay mắc các bệnh lý nào đó sẽ biểu hiện qua mắt bằng 3 dấu hiệu bất thường dưới đây.

Ngứa mắt: Nếu bạn thường xuyên có tình trạng mắt khô mỏi, kèm theo tình cảnh ngứa mắt không rõ lý do, có lẽ bạn nên đi khám ngay lập tức vì đây rất có thể là dấu hiệu của các bệnh lý về gan, bao gồm cả ung thư gan.



Khô mắt và khô miệng: Dù khô mắt và khô miệng có thể bị gây ra do nhiều lý do khác nhau như uống thuốc men hay tuổi tác. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý, xơ gan mật cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khô mắt, khô miệng.

Xơ gan mật cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khô mắt, khô miệng.

Nguyên nhân do viêm nhiễm các tuyến tiết ở miệng và mắt, dẫn đến tình trạng giảm sản xuất nước mắt cũng như nước bọt. Bởi vậy, khô mắt khô miệng có thể báo hiệu bạn đã bị xơ gan mật.



Vàng mắt: Mắt có màu vàng là dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh gan, chứng tỏ gan đang có vấn đề nghiêm trọng. Khi gan bị tổn thương sẽ dẫn đến sự tích tụ bilirubin, gây ra tình trạng vàng mắt và vàng da. Bilirubin là chất thải của quá trình vỡ hồng cầu trong máu và có sắc tố có màu vàng da cam. Nó đi qua gan và cuối cùng ra khỏi cơ thể chủ yếu qua đường đại tiện (phân) và một lượng nhỏ ở trong nước tiểu.



Để bảo vệ gan nên hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm dưới đây



Rượu: Rượu là thức uống yêu thích của nhiều người, đặc biệt là cánh mày râu. Tuy nhiên, 90% lượng cồn trong rượu được gan chuyển hóa và phân giải. Do đó, dù là rượu hay chất chuyển hóa của nó đều gây ra những tác hại nhất định cho gan.

Thực phẩm nấm mốc có chứa aflatoxin, loại chất gây ung thư gan.

Thức ăn mốc: Thực phẩm nấm mốc có chứa aflatoxin - đây là loại chất gây ung thư gan. Do đó, cần phải bảo quản thức ăn cẩn thận, nếu thấy đồ bị nấm mốc không nên tiếc rẻ mà nên vứt bỏ ngay.



Thức ăn nhanh, đồ chiên rán: Hầu hết các đồ ăn nhanh đều được chiên ngập dầu mỡ, thậm chí còn được chiên đi chiên lại nhiều lần. Tình trạng này sẽ sản sinh ra glycerol, một hợp chất gây ra nhiều bệnh ung thư nguy hiểm bao gồm cả ung thư gan.

Your browser does not support HTML5 video.