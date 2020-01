Đau hố chậu phải cảnh báo bệnh tật nguy hiểm

Hố chậu phải ở cơ thể người có đại tràng lên, manh tràng, ruột thừa, niệu quản phải, nếu là nữ giới sẽ gồm một số cơ quan sinh sản... Đau hố chậu phải là một triệu chứng hay gặp, cơn đau có thể âm ỉ kéo dài hoặc dữ dội khiến nhiều người bỏ qua một số bệnh cấp tính hay mạn tính nguy hiểm.

Đau hố chậu phải cảnh báo bệnh gì?



Viêm ruột thừa cấp tính



Với biểu hiện đau hố chậu bên phải gần chắc chắn ai cũng nghĩ tới là đau ruột thừa. Các triệu chứng Với biểu hiện đau hố chậu bên phải gần chắc chắn ai cũng nghĩ tới là đau ruột thừa. Các triệu chứng viêm ruột thừa gồm: sốt, buồn nôn hoặc nôn, bí trung - đại tiện, đau bụng bên phải âm ỉ có khi lại quặn thắt từng cơn. Nếu siêu âm sẽ thấy ruột thừa sưng to, có dịch ổ bụng. Một số trường hợp viêm ruột thừa lại đau từ vùng thượng vị xuống quanh rốn, có thể tiêu chảy, phân lỏng. Nếu không phát hiện sớm, ruột thừa bị viêm sẽ vỡ ra nguy cơ gây nhiễm trùng.



Viêm đại tràng cấp tính hoặc mạn tính



Thông thường viêm đại tràng cấp tính có biểu hiện đau bụng dọc theo khung tràng, kèm đi ngoài. Nếu là mạn tính có biểu hiên đau tương tự nhưng có khi thường gặp ở hố chậu phải. Một số trường hợp dễ bị chẩn đoán nhầm viêm đại tràng với viêm ruột thừa.



Sỏi niệu quản phải



Sỏi niệu quản có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên. Biểu hiện chủ yếu là đau âm ỉ có khi dữ dội ở vùng hố chậu phải. Cơn đau có thể xuyên ra sau lưng, lên thượng vị. Trường hợp nhiễm trùng có thể kèm theo sốt, tiểu buốt, tiểu dắt hay tiểu ra máu.



U nang buồng trứng xoắn



Với nữ giới, đau hố chậu phải còn là biểu hiện của một số bệnh nguy hiểm ở các cơ quan sinh sản. Một trong số đó là bệnh u nang buồng trứng có thể xảy ra ở bên trái hoặc bên phải hay cả hai bên. Bệnh này rất dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa, cần được cấp cứu kịp thời.



Chửa ngoài tử cung



Chửa ngoài tử cung là khi trứng được thụ tinh nhưng không làm tổ trong buồng tử cung mà đi lạc ra những nơi khác. Chẳng hạn, 90% trường hợp chửa ngoài tử cung do thai làm tổ ngay trong vòi trứng, 1% thai làm tổ trong buồng trứng và số ít trường hợp thai làm tổ trong cổ tử cung hay trong ổ bụng mẹ. Trong các trường hợp này, thai làm tổ ở vị trí chỗ nối giữa vòi trứng và tử cung là nguy hiểm nhất vì rất khó được chẩn đoán. Nếu phát hiện khi thai đã vỡ sẽ vô cùng nguy hiểm, đe dọa khả năng sinh sản sau này của bà mẹ.



Khi chửa ngoài tử cung, người mẹ thường có triệu chứng đau một bên bụng dưới âm ỉ, nếu ống dẫn trứng bị vỡ, rách có cảm giác bụng đau dữ dội như dao cắt. Nếu vỡ thai, sẽ thấy máu chảy ồ ạt qua đường tiểu và đại tiện. Nếu máu chảy đến phần bụng trên sẽ kích thích dạ dày gây đau Khi chửa ngoài tử cung, người mẹ thường có triệu chứng đau một bên bụng dưới âm ỉ, nếu ống dẫn trứng bị vỡ, rách có cảm giác bụng đau dữ dội như dao cắt. Nếu vỡ thai, sẽ thấy máu chảy ồ ạt qua đường tiểu và đại tiện. Nếu máu chảy đến phần bụng trên sẽ kích thích dạ dày gây đau dạ dày , kích thích cơ hoành cách sẽ gây đau xương bả vai, có thể kèm theo đau đầu, hoa mắt, ra mồ hôi. Khi đau đến mức thở cũng phải nhẹ nhàng, không dám động vào bụng tức là tình trạng xuất huyết nghiêm trọng.



Đau hố chậu phải khi nào là nguy hiểm?



Theo bác sĩ Nguyễn Văn Việt, mỗi người nên theo dõi kỹ tình trạng đau hố chậu phải nghiêm trọng như thế nào. Thông thường cơn đau âm ỉ kéo theo các bệnh mạn tính còn cơn đau dữ dội, đau quặn lại là triệu chứng của bệnh cấp tính.



Theo dõi tình trạng đau hố chậu phải có kèm theo các biểu hiện sốt, nôn, buồn nôn, bí trung tiện hoặc bí đại tiện hay tiêu chảy không. Khi có các triệu chứng đi kèm bạn nên nhập viện càng sớm càng tốt. Không nên tự ý dùng các loại thuốc giảm đau nào trước khi có chỉ định của bác sĩ. Nguyên nhân do Theo dõi tình trạng đau hố chậu phải có kèm theo các biểu hiện sốt, nôn, buồn nôn, bí trung tiện hoặc bí đại tiện hay tiêu chảy không. Khi có các triệu chứng đi kèm bạn nên nhập viện càng sớm càng tốt. Không nên tự ý dùng các loại thuốc giảm đau nào trước khi có chỉ định của bác sĩ. Nguyên nhân do thuốc giảm đau sẽ làm giảm nhẹ các triệu chứng gây khó khăn trong việc chẩn đoán.

Hãy thông báo cho bác sĩ biết về tiền sử bệnh tình để bác sĩ có thểm nhiều thông tin đưa ra nhận định. Người bệnh tuyệt đối không chủ quan hay cắn răng chịu đựng các triệu chứng khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn.



Your browser does not support HTML5 video.

Triệu chứng viêm ruột thừa cấp. Video: HanoiTV

Hà Ly (t/h)