Đau lòng 2 học sinh bị sóng biển cuốn trôi khi rủ nhau đi tắm biển ngày giáp Tết

Tin tức mới nhất ngày 19/1, theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Kỷ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng bổ sung, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 em học sinh bị sóng cuốn tại biển Thiên Cầm.



Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 14h ngày 18/1/2020, một nhóm học sinh gồm 4 em học trường THPT và trường THCS trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên rủ nhau xuống bãi biển Thiên Cầm chơi. Đến khoảng 16h cùng ngày thì cả nhóm kéo nhau xuống biển tắm đúng lúc đang có sóng lớn.



Hậu quả, 2 em là Đặng Xuân Vũ (SN 2007) và Đặng Tuấn Anh (SN 2006) đều trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, đã bị sóng biển cuốn trôi.





Sau khi lên bờ không thấy Vũ và Anh đâu, 2 học sinh còn lại đã âm thầm bỏ về nhà mà không thông báo gì. Mãi đến đêm cùng ngày, 2 em này mới kể lại sự việc cho phụ huynh. Ngay lập tức, một số người dân đã xuống bãi biển cố gắng tìm kiếm các nạn nhân nhưng đành bất lực vì trời quá tối. Các lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với người dân rà lưới tại khu vực hai em học sinh mất tích ngay cùng thời điểm đó.

Đến sáng nay (ngày 19/1), lực lượng biên phòng cùng công an, Ban Quản lý bãi biển Thiên Cầm và một số người dân đã dùng lưới, thuyền rà dọc bãi biển để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do gió to kết hợp với sóng biển lớn khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.



Tờ Tổ Quốc dẫn lời ông Phạm Văn Thắng cho biết: "Sáng nay lực lượng Biên phòng, Công an, Ban quản lý bãi biển Thiên Cầm, cùng một số người dân đã dùng lưới, thuyền rà dọc bãi biển. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng thông báo đến các xã lân cận theo dõi hỗ trợ lực lượng chức năng sớm tìm thấy nạn nhân".



Video vụ việc.

Thùy Nguyễn (t/h)