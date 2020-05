Đau lòng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Khi tìm thấy, cháu bé bị bỏ trong túi nilong, bên trong có một ít vải, quần áo. Phía bên ngoài được quấn băng keo, sau đó bỏ vào thùng rác. Chiếc thùng rác đặt bé trai màu đen đặt trên vỉa hè, phía trước một miếng đất trống bị bao bởi tôn xanh. Miếng đất này đối diện nhà anh H.. Một người thanh niên đi bán bánh mì đã phát hiện ra.

Bé trai được tìm thấy trong thùng rác

Khi nghe tiếng người bán bánh mì hô hoán, vợ anh H. cùng hàng xóm chạy đến kiểm tra. Khi phát hiện em bé vẫn còn sống thì đưa ngay đến phòng cấp cứu gần đó.

"Chiều họp xong tôi sẽ chạy vào thăm bé nữa. Vì nhà tôi đã phát hiện sự việc từ đầu nên muốn dõi theo bé đến khi nào tìm ra mẹ hoặc có người tốt nhận nuôi", anh H. nói.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Ngọc Thắm – Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) cho biết, sau khi nắm bắt thông tin sự việc đã cử cán bộ xuống lập biên bản, phối hợp với Công an, khu phố tiến hành xác minh. Hiện bé trai đang được Bệnh viện Bình Tân để kiểm tra, xét nghiệm tổng quát nhằm theo dõi Sức Khỏe

Sức khỏe bé trai ổn định sau khi được phát hiện

Mặt khác, chính quyền địa phương đã niêm yết thông tin, thông tin cho người dân, ưu tiên tìm mẹ cho bé. Phường cũng chuẩn bị hồ sơ, xem xét các điều kiện để tìm người nhận nuôi bé trong trường hợp không tìm được mẹ.

