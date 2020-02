Đau lòng bệnh viện Vũ Hán quá tải, bệnh nhân qua đời vì thiếu giường bệnh

Hai cụ ông Wang Xiangkai và Wang Xiangyou được chuyển đến một cơ sở tạm thời, ở khách sạn Echarm, tại TP Vũ Hán cách đây 2 tuần. Tại đây, hai ông không nhìn thấy bác sĩ, y tá hay bất cứ thiết bị y tế nào. Đến sáng hôm sau, khi ông Xiangkai, 61 tuổi thức dậy và phát hiện anh trai mình, ông Xiangyou, 62 tuổi, đã qua đời.

Trả lời phỏng vấn trên Reuters qua điện thoại, bà Wang Wenjun- con gái ông Xiangkai cho biết dịch vụ tang lễ đã gửi một chiếc xe để lấy thi thể của ông Xiangyou nhưng gia đình không được phép tổ chức tang lễ, đồng thời phải đợi 15 ngày mới nhận được tro cốt.

Dù TP Vũ Hán đã xây thêm 2 bệnh viện dã chiên nhưng vẫn không đủ cho bệnh nhân

2 ngày trước khi ông Xiangyou qua đời, ông được các bác sĩ tại bệnh viện số 4 ở TP Vũ Hán chẩn đoán rằng cả hai cụ ông đều có khả năng bị nhiễm virus corona chủng mới. Kết quả chụp CT cho thấy phổi của họ chuyển sang màu trắng giống như thủy tinh bị nứt, co triệu chứng nhiễm virus nặng. Thế nhưng, vì bệnh viện này không có bộ dụng cụ xét nghiệm RNA, nên không thể xác định họ có nhiễm Covid-19 hay không để điều trị.

Về ông Xiangkai, ông là tài xế taxi nghỉ hưu,sau cái chết của anh trai mình đã từ chối ở lại khách sạn Echarm. Do đó, ông trở về nhà người thân, ở một mình và được vợ tiếp tế thức ăn cũng như thuốc men mỗi ngày.

Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải

Con gái của ông, bà Wenjun cho hay, vì bà sống ở bên kia TP Vũ Hán nên không thể về thăm cha mẹ do lệnh phong tỏa. Thế nên bà chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ trên mạng xã hội Weibo để cha được điều trị y tế.

Vào đầu tuần này, gia đình ông Xiangkai mới nhận được cuộc gọi thông báo đã có giường bệnh. Do không có phương tiện giao thông công cộng, nên người vợ 58 tuổi của ông Xiangkai phải đẩy chồng trên xe lăn tới bệnh viện.

Trong kết quả chụp CT mới cho thấy, tình trạng nhiễm trùng phổi của bệnh nhân trở nên xấu đi. Mọi Tình trạng Sức Khỏe giảm sút khiến ông gặp khó khăn khi đi vệ sinh, hiện giờ vẫn đang chờ xét nghiệm RNA.

Tình trạng lây lan nhanh chóng của Covid-19 cộng thêm tình trạng thiếu hụt giường bệnh khiến nhiều người không được điều trị đúng cách.Anh Xiao Huang, sống ở TP Vũ Hán, cho biết ông của mình đã bị virus giết chết, còn người bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Họ bắt đầu có triệu chứng về hô hấp từ hôm 20-1 song không thể đến bệnh viện cho đến hôm 26-1 vì lệnh phong tỏa. Sau đó 3 ngày, hai người được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Bệnh viện quá tải đến nỗi cụ ông phải ngồi ở hành lang dù bị sốt cao và khó thở.

"Không có bác sĩ hay y tá nào quanh đó. Bệnh viện không có bác sĩ giống như một nghĩa địa" – anh Huang nhớ lại. Ba giờ trước khi ông của Huang qua đời, bệnh viện mới trống giường nhưng tất cả đã muộn. "Không có thuốc trị bệnh hiệu quả. Các bác sĩ bảo tôi đừng giữ hy vọng và bà của tôi chỉ có thể tự mình vượt qua" - anh nói thêm.

Trường hợp của anh Da Chun cũng đau lòng không kém. Mẹ của anh, 53 tuổi, sốt từ đầu tháng 1 nhưng đến hôm 20-1 mới đi xét nghiệm và phát hiện nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng bà không thể nhập viện bởi họ không có bộ dụng cụ xét nghiệm để xác nhận chẩn đoán có chính xác hay không. Dẫu vậy, Da Chun vẫn nuôi hy vọng mẹ anh có thể vượt qua căn bệnh chết người.

