Đau lưng kèm theo những triệu chứng này là dấu hiệu của bệnh thận, cần nhận biết sớm kẻo hối hận

Triệu chứng đau lưng do bệnh thận

Chứng đau thắt lưng là những cơn đau cấp hoặc mãn tính do một vấn đề ở cơ, xương hoặc dây thần kinh ở lưng gây ra. Cơn đau có thể xuất hiện tại bất cứ vùng lưng nào, trái hay phải, giữa, trên hay dưới. Đối với cơn đau lưng do bệnh thận , cơn đau chỉ diễn ra ở những vị trí có mô mềm, kéo dài từ vùng thận ra phía sau lưng, có thể lan xuống hố chậu, mông hoặc đùi rồi chạy xuống cả bàn chân.



Những cơn đau do bệnh thận thường diễn ra theo chu kỳ và đau dữ dội tại 2 bên thận. Ngoài ra, bạn có khả năng mắc các vấn đề về thận nếu đi kềm theo các triệu chứng như đái rắt, cảm sốt, tiểu đau, tiểu ra máu, nước tiểu bị đổi màu đột ngột.





Chứng đau lưng và các vấn đề thận



Những suy giảm chức năng thận là tác nhân hàng đầu gây ra những cơn đau thắt lưng. Trong nhiều trường hợp điển hình, cơn đau lưng có thể là dấu hiệu cảnh báo cho các bệnh lý:





Hội chứng thận hư

Thận có nhiệm vụ lọc chất độc từ máu, sau đó thải ra ngoài bằng đường nước tiểu. Đau lưng thận hư có ảnh hưởng không nhỏ đến Sức Khỏe con người, đặc biệt là ở nam giới. Hôi chứng thận hư là tập hợp các thương tổn ở thận hư như: lipid máu cao, phù nề bể thận, tổm thương mạch máu,… khiến vai trò lọc và giữ hàm lượng protein nuôi dưỡng cơ thể sụt giảm, có thể gây ra chứng phù thũng toàn thân, đau nhức xương khớp…

Triệu chứng đau lưng là biểu hiện của nhiều bệnh lý liên quan đến bệnh thận

Sỏi thận

Đau lưng do thận có sỏi xảy ra khi nồng độ khoáng chất và muối trong nước tiểu có nồng độ cao hơn mức trung bình, dẫn tới việc hình thành những viên sỏi với kích thước khác nhau. Sỏi to, gây tắc nghẽn hoặc khi di chuyển trong thận có thể khiến người bệnh nhức mỏi vùng lưng.



Khi bị sỏi thận, người bệnh sẽ có cảm giác đau lệch một bên cột sống, buồn nôn, vã mồ hôi. Nếu không điều trị dứt điểm, cơn đau sẽ tăng dần lên, âm ỉ.





Nhiễm trùng đường tiết niệu



Nguyên do là thận bị vi khuẩn có hại xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh có thể gây viêm nhiễm và đau tức ở hai bên lưng, mức độ đau tùy thuộc vào tiến triển của bệnh. Triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm sốt, tiểu địc, tiêu buốt,… ngay từ khi phát bệnh.

Suy thận

Nguyên nhân khiến suy thận, yếu thận là do thận mất khả năng lọc chất thải từ máu. Lúc này, lượng độc tố tích tụ trong cơ thể sẽ tăng cao gây nguy hiểm đến tính mạng. Ở giai đoạn đầu thường biểu hiện không rõ ràng. Cơn đau xuất hiện thường xuyên và tự khỏi dù không điều trị. Tình trạng đau có thể lan ra trước ngực gây khó thở, co rút và căng cứng cơ. Những triệu chứng này có thể trở nên trầm trọng hơn chỉ sau 1-2 tháng phát bệnh.

Mẹo cải thiện triệu chứng đau lưng do bệnh thận

Để giảm cơn đau lưng do bệnh thận gây ra, người bệnh cần lưu ý:



Nghỉ ngơi đúng cách: Tư thế nằm nghỉ thẳng lưng để phần xương cột sống không bị áp lực, nằm gối thấp.



Chườm nóng: Dùng túi chườm thảo dược đắp lên vùng lưng bị đau nhức.



Massage nhẹ nhàng cũng hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức.



Tập luyện thể thao, người bệnh nên lựa chọn bài tập phù hợp, kết hợp với việc nghỉ ngơi hợp lý để tránh gây các biến chứng nguy hiểm.



Xây dựng chế độ ăn uống phù hợp:



Tăng cường lượng rau xanh, củ quả tươi và cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể.



Kiêng ăn đồ mặn, quá nhiều gia vị.



Ăn nhiều trứng, cá, tôm,…



Kiêng các thực phẩm giàu đạm như thịt chó, thịt bò hoặc các loại thịt màu đỏ,…



Tránh làm các công việc nặng nhọc, quá sức.



Không ngồi lâu ở một tư thế hay ngồi xổm.



Trên đây l à những dấu hiệu nhận biết các bệnh lý ở thận có thể xảy ra liên quan đến chứng đau lưng, người bệnh cần chú ý. Hi vọng. bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích ho độc giả trong việc bảo vệ sức khỏe chính mình và người thân.



