Bắt bệnh qua vị trí đau lưng

Đau lưng được hiểu là những cơn đau cấp hoặc mãn tính ở vùng cột sống thắt lưng, do cột sống bị thoái hóa, tình trạng loãng xương hoặc tác nhân của các biểu hiện đau xuất phát từ dây thần kinh bị chèn ép, do bệnh lý thoát vị đĩa đệm, thoái hóa thân đốt sống hay chèn ép các mỏm gai sau.



Chứng đau lưng có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào của vùng đốt sống lưng, tùy vào từng vị trí đau ở các đốt sống cụ thể, đau lưng sẽ được xác định là triệu chứng của các bệnh lý khác nhau.





Đau lưng dưới

Là triệu chứng đau xảy ra ở vùng ngang thắt lưng, song song với vị trí rốn trở xuống, điểm đau có thể lan tỏa sang trái hay phải, cơn đau xuống gần mông, tương đương với vị trí đốt sống từ L1-L5. Đó có thể là nguyên nhân, triệu chứng của bệnh đau dây thần kinh tọa, viêm ruột thừa, nhiễm trùng đường tiết niệu,…





Đau lưng trên

Nguyên nhân là do các bệnh thoát vị đĩa đệm, viêm cột sống vùng lưng trên từ đốt sống D1-D7, các bệnh về phổi hoặc biến chứng từ suy tim,…Vị trí cơn đau có thể từ bên trái, bên phải hoặc giữa vùng lưng phía trên. Bệnh nhân đau kèm theo khó thở, buôn nôn, toát mồ hôi,…





Đau lưng vùng giữa

Chứng đau lưng là triệu chứng của nhiều bệnh và tùy vào vị trí đau cụ thể để chẩn đoán





Là biểu hiện của hội chứng rối loạn bàng quang và ruột, tình trạng u cột sống, viêm cột sống khớp, đau dạ dày ,… Cơn đau xảy ra ở vùng chính giữa thắt lưng, tập trung tại các đốt sống D8-D12.





Đau lưng thận

Là triệu chứng của bệnh thận yếu, suy thận ,sỏi thận, viêm ống thận cấp, thận ứ nước. Vị trí cơn đau do bệnh lý của thận thường xảy ra ở các đốt sống L1-L3.



Đối với nam giới, đau lưng là nguyên nhân, triệu chứng của bệnh viêm tuyến tiền liệt, suy giảm chức năng thận hoặc các bệnh di hoạt tinh,…

Với phụ nữ, ngoại trừ các chứng đau lưng xảy ra ở các phụ nữ khi mang thai, còn lại hầu hết là triệu chứng của tình trạng tiền mãn kinh, các bệnh phụ khoa, ưng thư buồng trứng,… Phụ nữ tuổi trung niên là đối tượng bị đau lưng nhiều nhất.

Chứng đau lưng cũng là biểu hiện của bệnh thoát vị đĩa đệm





Bên cạnh các yếu tố bệnh lý, đau lưng còn có thể xảy ra do tuổi tác khiến xương bị lão hóa, thói quen vận động và sinh hoạt sai cách, lao động nặng kéo dài, chân thương trong quá trình làm việc, cũng có thể là do yếu tố di truyền, hay thành phần dinh dưỡng không đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm cơ cột sống.





Các phương pháp chữa đau lưng phổ biến

Chữa đau lưng bằng thuốc Tây

Các loại thuốc tân dược được dùng phổ biến trong việc điều trị đau lưng chủ yếu gồm thuốc giảm đau như Paracetamol, Efferalgan codein..., kết hợp với nhóm thuốc kháng viêm không steroid như aspirin, ibuprofen hay meloxicam… và các loại thuốc giãn cơ Myonal 50mg, Decontractyl... Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng có thể lựa chọn một số loại thuốc tây có xuất xứ từ Nhật bản, Mỹ hoặc Úc như Vantelin-Kowa Creamy Gel EX, Davinci, Blackmores glucosamine 1500mg…





Chữa đau lưng bầng các bài thuốc Nam

Trong dân gian cũng lưu truyền một số bài thuốc chữa đau lưng hiệu quả từ cây nhá lá vườn như cây ngải cứu, lá lốt, cỏ xước, quả đu đủ, các bài thuốc ngâm rượu,… Tuy nhiên, những phương pháp này sẽ không có tác dụng triêt để với bệnh đau lưng mãn tính.





Chữa đau lưng bằng cách vận động

Bệnh nhân nên tập những bài tập, động tác thể thao vừa sức như cuộn người, tư thế em bé, con mèo, vặn mình,… hay các bài tập yoga là những cách để cải thiện tình trạng đau lưng. Người bệnh chỉ nên xem đây là phương pháp hỗ trợ trong việc phòng và điều trị bệnh đau lưng.

Trên đây, tạp chí điện tử SKCĐ đã dẫn ra một số triệu chứng bệnh có thể xảy ra khi bạn thường xuyên bị đau lưng.



Bài tập Yoga chữa đau lưng

