Đầu năm ăn gì để cả năm may mắn, phúc lộc đầy nhà?

Tết chính là thời điểm để ăn chơi, hưởng thụ. Do đó, ăn gì để cả năm may mắn, phúc lộc đầy nhà luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Những món được quan niệm lấy may đầu năm gồm xôi gấc, thịt kho tàu, thịt gà...