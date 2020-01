Đầu năm kiêng ăn gì?

Thịt chó: Dù là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng thịt chó vốn có tác dụng ‘giải đen’ nên chỉ được ưa chuộng vào cuối tháng. Nhiều người quan niệm, ăn thịt chó đầu tháng sẽ mang lại xui xẻo, đen đủi cho người ăn.



Thịt vịt: Đây là món ăn kiêng đặc biệt đối với dân miền Bắc và miền Trung vào dịp đầu năm, đầu tháng. Theo quan niệm dân gian, thịt vịt chỉ được dùng giải đen cuối tháng, tránh ăn đầu tháng, đầu năm để không bị đen đủi hay ‘tan đàn, xẻ nghé’.



Mực: Chắc hẳn bạn từng nghe đến câu "Đen như mực"; do đó nhiều người quan niệm ăn mực mang lại rủi ro, khiến cả tháng, cả năm đen đủi. Không chỉ riêng mùng 1, trước mỗi kỳ thi hay tham gia những việc quan trọng, nhiều người cũng tránh ăn mực để ‘tâm’ không lo lắng.



Mắm tôm: Vào dịp đầu tháng và đầu năm, nhiều người dân đặc biệt là người miền Bắc kiêng ăn mắm tôm. Họ cho rằng, mắm tôm vốn ‘nặng mùi’ sẽ mang lại xui xẻo. Đặc biệt nếu ai đó đi lễ đình, chùa, đền… hay những nơi thiêng liêng, người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi vì sợ ô tạp, hôi hám và xúc phạm đến thần linh.



Tôm: Nếu người miền Bắc không kiêng kỵ tôm vào ngày Tết và mùng 1 thì người miền Nam lại rất ít sử dụng món ăn này. Thực tế, tôm vốn có đầu to, lại hay đi giật lùi nên họ cho rằng, ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm sẽ khó “đầu xuôi, đuôi lọt”, khiến mọi công việc bị trì trệ, không có tiến triển. Bên cạnh đó, đầu tôm vốn chứa phân, nên người dân quan niệm ăn vào sẽ khó giữ đầu óc thông suốt để giải quyết công việc.



Cá mè: Kiêng ăn cá mè đầu tháng, đầu năm đã trở thành thói quen của người dân miền Bắc và miền Trung. Theo lý giải, chữ “mè” thường đi theo chữ “mè nheo”. Cá mè còn rất tanh và nhiều xương nên ăn vào sẽ làm cả tháng cả năm vất vả, dễ bị “hóc xương”.



Chuối: Người miền Nam kiêng ăn chuối vào ngày đầu tháng, đầu năm vì chữ “chuối” nói lái theo giọng miền Nam sẽ thành “chúi” - nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Người miền Bắc không kiêng tất cả các loại chuối mà chỉ kiêng ăn chuối tiêu vào mùng 1. Người dân cho rằng, ăn chuối tiêu sẽ khiến họ bị tiêu tán tài sản.



