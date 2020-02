Chườm đá đúng cách để giảm đau nửa đầu chỉ sau 15 phút

Đau nửa đầu là tình trạng đau đầu một bên một cách đột ngột và dữ dội, đau có thể nhói bên trong đầu với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn.

Cơn đau nửa đầu có thể thoáng qua hoặc kéo dài trong vài giờ. Đau nửa đầu kinh niên thường xảy ra với phụ nữ trung tuổi gây khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống



Đau nửa đầu có được chườm đá không?



Trước hết các bác sĩ khẳng định dù chườm nóng hay chườm lạnh đều có khả năng làm dịu cơn đau đầu với cơ chế khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc khi bị đau nửa đầu có nên chườm lạnh hay chườm nóng. Cách chườm đá để làm giảm đau đầu thường áp dụng với người có triệu chứng sốt đi kèm, vừa để hạ thân nhiệt vừa giảm đau.



Các bác sĩ lý giải, đau đầu có thể xảy ra do sự co thắt quá mức của mạch máu não. Có hai cơ chế giảm đau nửa đầu bằng chườm đá. Một là tác động nhiệt không liên tục, chườm đá tác động lên vận mạch gây co mạch sau đó gây giãn mạch sung huyết để tăng lưu lượng tuần hoàn làm giảm cơn co thắt, giảm đau.



Hai là tác động nhiệt lạnh liên tục khiến các mạch máu nhỏ co lại, làm chậm tốc độ lưu thông máu, giảm tuần hoàn tại chỗ đồng thời giảm tiêu thụ oxy chuyển hóa, giảm tính thấm thành mạch. Khi đó khả năng xuyên mạch của bạch cầu bị hạn chế, phản ứng viêm và đau cấp cũng như phù nề hay trương lực cơ đều bị giảm. Cơ chế chườm đá liên tục, làm lạnh liên tục có tác dụng làm giảm đau cấp, giảm phù nề như đau răng, đau răng, đau đầu.



Tác dụng của chườm đá là hạ thân nhiệt khi bị sốt, hạn chế viêm cấp và xuất huyết. Giảm đau trong một số trường hợp tổn thương thần kinh ngoại vi, đau co cứng cơ.



Chườm đá trị đau đầu đúng cách



Có nhiều cách chườm đá để trị đau đầu. Bạn có thể dùng vải hoặc băng gạc quấn một cục đá lạnh hoặc đặt một loại rau củ đông lạnh trong một chiếc khăn khô rồi chườm lên trán và thái dương.



Một cách khác là cho đá vào túi chườm, để túi lạnh trên đầu khoảng 15 phút. Để cơ thể thư giãn 15 phút sau nếu muốn tiếp tục chườm lạnh.



Một nghiên cứu của các nhà khoa học ĐH Kent chỉ ra, chườm lạnh ở tai có thể phòng được chứng đau nửa đầu. Các nhà khoa học này chỉ ra, vị trí ở tai có tác động đến dây thần kinh dẫn đến sự thay đổi trong 1 khu vực của não bộ được cho là có liên quan đến chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên biện pháp này chưa thực sự phổ biến và người ta còn cần nhiều thời gian thực nghiệm.



Lưu ý không chườm lạnh trước khi vận động Lưu ý không chườm lạnh trước khi vận động thể thao . Chỉ chườm lạnh ở một số vị trí nhất định trên cơ thể, không làm lạnh toàn thân.



Không chườm lạnh quá 20 phút tại một thời điểm. Giữa mỗi lần chườm nên có khoảng nghỉ vài phút rồi mới chườm tiếp.



Cần nhớ không chườm quá lạnh trong thời gian dài có thể gây tổn thương mô, đặc biệt ở các khớp bị viêm.



Hà Ly