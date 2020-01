Không phải do ăn uống, chị em bị đầy bụng khi mang thai vì 4 nguyên nhân này

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đầy bụng khi mang thai khiến bà bầu gặp không ít phiền toái. Nhiều chị em cho rằng nguyên nhân do thói quen ăn uống nhưng thực tế không phải vậy.

Đầy bụng khi mang thai là một rối loạn thường gặp trong thai kỳ. Hiện tượng này xảy ra khi hệ tiêu hóa chứa nhiều hơi, gia tăng progesterone làm giãn các mô cơ trơn trong cơ thể và làm chậm quá trình tiêu hóa. Đầy bụng khi mang thai có thể không nguy hiểm nhưng khiến các Bà bầu gặp nhiều phiền toái, khó chịu.

Các triệu chứng đầy bụng khi mang thai thường gặp như: căng tức bụng như có gì vướng hay chứa đầy khí bên trong, ợ chua hay ợ khan, ăn nhanh no, chán ăn, khi ăn có thể vướng nghẹn vùng cổ họng hoặc có thể buồn nôn. Một số mẹ bầu có thể bị tiêu chảy, táo bón

Thực tế nhiều người cho rằng hiện tượng đầy bụng, khó tiêu là do thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Tuy nhiên, hiện tượng đầy bụng khi mang thai đôi khi không phải xuất phát từ thói quen ăn uống.



Do sinh hơi



Khi mang thai, một số hormone trong cơ thể người mẹ thay đổi để phục vụ cho sự phát triển của em bé. Đồng thời, hệ thống tiêu hóa của người mẹ hoạt động chậm lại trong thời gian mang thai, vi khuẩn đường ruột mất nhiều thời gian hơn để phá vỡ thức ăn, sinh ra nhiều khí trong hệ tiêu hóa. Đây chính là nguyên nhân gây chứng ợ hơi và đầy bụng.



Do tử cung và thai nhi lớn lên



Thai nhi trong tử cung ngày một lớn dần, các mạch máu nội mạc tử cung cung cấp dinh dưỡng cho phôi cho đến khi nhau thai phát triển làm tăng lượng máu đến tử cung, khiến tử cung to lên. Tử cung to dàn sẽ chiếm nhiều không gian hơn trong vùng chậu, chèn ép cơ quan hệ tiêu hóa sinh ra cảm giác đầy bụng.



Do táo bón



Bà bầu dễ gặp hiện tượng táo bóng hơn người bình thường bởi thai nhi hấp thụ lượng nước trong thức ăn đến ruột khiến phân của người mẹ bị khô. Nếu phân tích tụ lâu trong trực tràng sinh ra khí đi kèm hiện tượng táo bón và nhiều vấn đề khác.



Do tăng cân



Cân nặng luôn là mối quan tâm hàng đầu với các bà bầu. Phụ nữ bình thường có thể ăn rất ít nhưng khi mang thai lại nhanh đói hơn. Bà bầu thường bổ sung nhiều thực phẩm bổ dưỡng cũng như khoáng chất, dẫn tới tăng cân quá mức, sinh ra vận động khó khăn, hệ tiêu hóa vì thế trì trệ, hoạt động kém hiệu quả.

Bác sĩ cảnh báo trước hết bà bầu cần chắc chắn về cảm giác bị đầy bụng, tránh nhầm lẫn với đau bụng. Nếu đau bụng kèm kéo dài kèm phân lỏng cần đi khám bác sĩ sớm.

Hà Ly (t/h)