Đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

Báo TTXVN đưa tin, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố dịch COVID-19 trên địa bàn.

Binh chủng hóa học thực hiện phun thuốc khử trùng tại Trúc Bạch. Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm này, Hà Nội đã 4 trường hợp nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona và 1 ca nghi nhiễm, trong đó đã có ca lây nhiễm thứ phát.

Danh sách các trường hợp nhiễm dịch COVID-19 tại Hà Nội gồm N.H.N., (nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình), D.Đ.P. (nam, 27 tuổi, địa chỉ tại 113 Trúc Bạch, Ba Đình) - là lái xe chở bệnh nhân N., L.T.H. (nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, là bác của bệnh nhân N.) và ông N.Q.T (nam, 61 tuổi, địa chỉ tại 7 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình) là người ngồi hàng ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân N.H.N.



Trường hợp nghi nhiễm là bệnh nhân N.H.P. (đường Láng, Đống Đa) – là người giúp việc cho bệnh nhân N. Theo lãnh đạo TP Hà Nội, bệnh nhân này đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã làm xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính với COVID-19. Tuy nhiên để chắc chắn, trường hợp này vẫn được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm tiếp lần nữa.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát, phong tỏa khu vực phố Trúc Bạch. Ảnh: Thanh Niên

Hiện TP Hà Nội đã điều tra, khoanh vùng cách ly khu vực 66 hộ gia đình với 189 người ở phường Trúc Bạch. Xác định 130 người tiếp xúc với bệnh nhân N.H.N., 226 người tiếp xúc với người tiếp xúc.

Hiện các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 N.H.N đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; người tiếp xúc với người tiếp xúc gần cũng được cách ly tại Bệnh viện hoặc thực hiện cách ly tại nhà; một số bác sĩ, nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân thực hiện cách ly tại Long Biên và tại Bệnh viện

Về tình hình các hành khách trên chuyến bay VN0054, trong số 217 người trên chuyến bay này có 60 người đã hoặc đang lưu trú tại Hà Nội, cụ thể:

Quận Hoàn Kiếm có 47 người, hiện chỉ có 10 người đang lưu trú, 37 người đã di chuyển đi nơi khác; Quận Đống Đa có 9 người, hiện chỉ còn 5 người, 4 người đã đi nơi khác; Quận Ba Đình có 1 người; Quận Cầu Giấy có 1 người và Quận Hai Bà Trưng có 2 người.

Theo báo Infonet, sáng 8/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm, nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Phố Trúc Bạch ngày đầu cách ly



Kiều Đỗ (t/h)