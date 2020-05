Đề nghị mới của VKSND tối cao trong phiên xử giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải sáng ngày 7/5

Trong phiên xử sáng nay, những vấn đề liên quan đến lời khai nhân chứng, xác định thời gian Hải có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra được đưa ra đánh giá.

Còn cơ quan điều tra thì giải thích, thời điểm lấy lời khai ban đầu, anh Thường là đối tượng tình nghi chứ không phải nhân chứng. Sau đó, lời khai không được lưu vào hồ sơ nhân chứng.

Dẫn tin từ tờ Tuổi trẻ, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đại diện viện kiểm sát còn băn khoăn về việc tính toán xem thời gian đó Hải có mặt hay không có mặt ở hiện trường; căn cứ thời gian các hoạt động của Hải tối hôm đó thì chưa hợp lý.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình

"Nhưng sự có mặt của Hải không chỉ chứng minh bằng thời gian mà theo cơ quan điều tra giải trình, còn bằng những chứng cứ khác. Chúng ta phải tổng hợp chứng cứ mới chứng minh được vấn đề này", ông Bình nói.

Phía VKSND tối cao còn băn khoăn về nhiều tình tiết trong vụ án này. Theo đại diện VKSND tối cao, kết luận về thời gian Hải có mặt tại hiện trường vụ án đều từ những bằng chứng gián tiếp.

Đại diện VKS cho rằng, dữ liệu của bưu điện có cuộc điện thoại của Hải nhưng từ trưa (lúc 11h25 ngày 13/1/2008), không có ý nghĩa chứng minh điều gì.

Lời khai của nhân chứng chỉ nói nhìn thấy một thanh niên, cũng chỉ nói khoảng thời gian nhìn thấy là khoảng 19h. Nhân chứng Đinh Vũ Thường nói có nhìn thấy gì “có ánh đèn màu vàng” nhưng cũng không đủ căn cứ để chứng minh đấy là điện thoại.

Em gái và mẹ tử tù Hồ Duy Hải đang ngóng tin từ phiên xử

Thêm nữa, người bán hoa quả ở gần bưu điện cũng chỉ xác nhận có chị V. đến mua hoa quả, không xác nhận được người đưa tiền cho chị V. mua hoa quả là Hồ Duy Hải.

Ngoài ra, cơ quan điều tra giải thích, anh Thường khi đó là tình nghi nên lời khai không đưa vào hồ sơ nhân chứng. Song xét thấy lời khai này là một chứng cứ quan trọng của vụ án nên đề nghị cung cấp cho viện kiểm sát và hội đồng giám đốc thẩm.

Đại diện VKSND tối cao cũng cho rằng, tòa án hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá động cơ, mục đích. Bởi khi xét xử tòa án phải đánh giá toàn diện những vấn đề đó, hai bản án đó phải hủy và xem xét lại.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đồng tình đây là những chứng cứ gián tiếp. Song ông Bình cho rằng, nếu tách ra từ lời khai, tình tiết, chứng cứ một cách độc lập thì không nói lên được điều gì, nhưng tổng hợp lại thì có vấn đề.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị đến phần đánh giá chứng cứ, các thẩm phán sẽ đánh giá tổng thể các chứng cứ. Ông Bình cũng đề nghị phía VKS đát giá tính hợp lý những tài liệu luật sư Trần Hồng Phong cung cấp về lời khai của Đinh Vũ Thường vào ngày 17/12/2011.

Your browser does not support HTML5 video.

Hé lộ nhiều uẩn khúc trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải