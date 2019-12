Đề nghị tăng giá thịt heo trong dịp Tết để tránh tình trạng 'bao cấp'

Chiều 19/12, đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân TP.HCM tổ chức buổi làm việc về chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng giám đốc Công ty Vissan đưa ra ý kiến nên tăng giá thịt heo trong đợt bình ổn giá sắp tới.

Theo ông An, ở thời điểm hiện tại bình quân giá heo hơi quý 1-2019 là 40.000 đồng/kg nhưng giá mua vào đã là 92.000/kg. Một số khu vực phía Bắc thậm chí đã lên mức 95.000 đồng/kg. Một số loại thịt lên mức 200.000 đồng/kg - 280.000 đồng/kg. Dự báo hết tháng 12 thịt heo có thể lên 100.000/kg.



Tuy vậy, thời gian qua, thịt heo trong bình ổn của đơn vị này chỉ được cho điều chỉnh tăng giá 2 lần và tổng mức tăng 23,4% khiến doanh nghiệp đang gồng gánh vì thua lỗ.



Vị Tổng giám đốc Công ty Vissan cho hay, đơn vị này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cho tăng thêm giá thịt heo trong chương trình bình ổn nhưng vẫn chưa được Sở Tài chính chấp thuận. Trong khi ông An khẳng định, hiện đã hội đủ các điều kiện để được phép tăng thêm giá thịt heo trong chương trình bình ổn.



Việc thịt heo tăng giá hiện tại được cho là hậu quả của dịch tả heo châu Phi hoành hành trong năm. Dịch bệnh xuất hiện ở khắp 63 tỉnh thành khiến tổng số 6 triệu con heo buộc phải tiêu hủy. Sau đó, Bộ Công thương từng đưa ra dự báo trong 3 tháng cuối năm 2019 sẽ thiếu đến 200 nghìn tấn heo.



Ngoài dịch bệnh, Ngoài dịch bệnh, Báo Tuổi Trẻ cho hay tại buổi làm việc còn có một số quan điểm về việ xuất khẩu heo từ Việt Nam qua Trung Quốc làm ảnh hưởng giá cả trong nước, tăng lên đột biến. Do đó, Nhà nước cần kiểm soát thêm.



Về việc đề xuất tăng thêm giá thịt heo trong chương trình bình ổn, đại biểu Cao Thanh Bình - phó Ban kinh tế ngân sách HĐND TP cho rằng cần tính toán hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy vậy, theo ông Bình, hàng bình ổn đang đóng vai trò quan trọng với thị trường tết.



Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp tham gia bình ổn cần tiếp tục đồng hành với chính quyền thành phố, nếu không tích cực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cả hàng hóa, biến động khó lường, đặc biệt dịp cận tết", ông Bình nhấn mạnh.



Bên cạnh đó, việc quản lý đầu vào đối với nguồn thịt nhập khẩu tràn lan về, nguồn thịt nhập chưa theo quy chuẩn chưa có tầm vĩ mô, phần lớn các doanh nghiệp chủ động kết nối. Do đó, cần có chính sách phù hợp cho việc nhập thịt, nếu không quản lý tốt không những chất lượng không ổn, ảnh hưởng chăn nuôi trong nước.



Giá thịt heo tăng cao, tiểu thương bán thịt heo bệnh kiếm lời. Video: Tuổi trẻ

