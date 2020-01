Để phòng ngừa virus corona, Chủ tịch UBND Hà Nội đề nghị phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Sáng 30/1, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Tại buổi làm việc, báo cáo mới nhất ghi nhận thành phố chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, vẫn có 14 trường hợp sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về đang được cách ly, theo dõi. Trong số này có 3 người đã khỏi bệnh, 1 trường hợp có âm tính với virus corona, các trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ngành Y tế đã phối hợp với Công an thành phố và các ngành chức năng giám sát các hành khách nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, đồng thời khoanh vùng xử lý triệt để những người có liên quan đến 14 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Hà Nội (CDC), thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên nguy cơ lây nhiễm bệnh tật là rất lớn.



"Hà Nội là điểm trung tâm của tất cả các tỉnh biên giới phía Bắc. Bệnh này rất mới, tất cả chúng ta không ai có miễn dịch. Hiểu biết của chúng ta về chủng virus này rất hạn chế, chỉ trong 1 tuần WHO đã 2 lần thay đổi mức cảnh báo", ông Cảm phát biểu tại buổi làm việc.



Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Hà Nội, hiện Bộ Y tế và các chuyên gia đều khuyến cáo người dân chỉ cần đeo khẩu trang y tế là có thể phòng tránh hiệu quả nguy cơ lây nhiễm virus corona.



Ông Cảm nói thêm, nhiều người dân cất công chi số tiền lớn tìm mua khẩu trang N95 nhưng thực tế đây là loại khẩu trang có tác dụng chính là lọc bụi mịn và chỉ dành cho nhân viên y tế. Người dân chỉ cần khẩu trang y tế là đủ. Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng, chỉ cần thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi tiếp xúc với người khác. Người có triệu chứng nghi mắc bệnh, cần đến các cơ sở y tế kịp thời để xử lý, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phát biểu chị đạo, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh công tác xét nghiệm tìm virus corona cho bệnh nhân. Hiện, các trung tâm xét nghiệm, bệnh viện vẫn đang xét nghiệm theo cách truyền thống nên sẽ mất 3-4 ngày mới cho kết quả.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh Sở Y tế cần phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an Hà Nội, Sở Lao động tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực cửa khẩu, sân bay Nội Bài. Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần cách ly, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ tịch thành phố giao Sở Giáo dục cùng toàn bộ hiệu trưởng các trường từ mẫu giáo đến đại học tại Hà Nội khẩn trương phun khử trùng toàn bộ các lớp học, khuôn viên tại 3.000 trường học và phải hoàn thành trước chủ nhật tuần này (2/1).



Ông Chung cảnh báo, dự kiến Hà Nội sẽ phải đối phó với tình trạng dịch bệnh từ virus corona trong nhiều tháng tới. Do đó, các cơ quan chức năng, nhất là ngành y tế phải luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Ông bày tỏ sự không hài lòng khi nghe báo cáo của Sở Y tế về việc toàn thành phố mới có 40 bộ quần áo bảo hộ cho các y, bác sĩ làm việc tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.



Chủ tịch thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Y tế đảm bảo hệ thống trang thiết bị, giường bệnh, khẩu trang cho đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ và các bệnh nhân. Bên cạnh đó, Sở Y tế phải kiểm tra việc dự phòng, sản xuất khẩu trang.

"Hà Nội có 8 triệu dân, trong trường hợp thành phố phát hiện ổ dịch thì phải có khẩu trang để phát miễn phí cho người dân. Tức là chúng ta phải dự phòng 15-20 triệu chiếc khẩu trang", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nêu rõ không đánh đổi kinh tế lấy an toàn, Sức Khỏe của người dân. Hà Nội xác định sẽ bị ảnh hưởng các hoạt động du lịch, giải trí , văn hóa trong thời điểm hiện tại nhưng tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất.

