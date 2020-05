Đề phòng người già mắc COVID-19 có triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh mạn tính

Kể từ khi virus corona chủng mới, các nhà khoa học đã xác định triệu chứng điển hình của bệnh COVID-19 là: Sốt không rõ nguyên nhân, ho dai dẳng và tăng dần kèm đau tức ngực, khó thở.

Tuy nhiên, mới đây các chuyên gia lên tiếng cảnh báo, người già mắc bệnh này có thể không có bất kỳ triệu chứng điển hình nào. Thay vào đó, họ có các dấu hiệu rất mơ hồ như: Ngủ nhiều hơn, chán ăn, tâm trạng bất thường, yếu, chóng mặt hay té ngã… Đây vốn là các biểu hiện nghi ngờ ở người mắc đái tháo đường hay đột quỵ. Điều này khiến cho chính bản thân họ và các bác sĩ khó phát hiện và thực hiện phòng tránh lây nhiễm.



Tiến sĩ Joseph Ouslander, Đại học Florida lý giải nguyên nhân khiến người già có các biểu hiện bệnh lạ nêu trên có thể do phản ứng của cơ thể với bệnh tật và nhiễm trùng.



Phản ứng miễn dịch ở người già có thể không còn nhạy cảm và khả năng điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể bị thay đổi. Mặt khác, đa số người già mắc các bệnh mạn tính có thể có các dấu hiệu che dấu hoặc can thiệp vào sự xuất hiện của các dấu hiệu nhiễm trùng.



Một số người lớn tuổi, cho dù do thay đổi liên quan đến tuổi tác hoặc đột quỵ, có thể thay đổi phản xạ ho. Những người khác bị suy giảm nhận thức có thể không thể báo cáo các triệu chứng của họ.

Người cao tuổi có bệnh lý nền là đối tượng dễ bị SARS-CoV-2 tấn công

Vì vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện các triệu chứng sớm, ban đầu. Điều này tránh người bệnh COVID-19 mang mầm bệnh phát tán ra ngoài mà không có bất cứ phương tiện bảo hộ nào. Mặt khác, cũng để tránh các biến chứng khó lường do virus gây ra với người cao tuổi.

Một số nghiên cứu còn chỉ ra, người già mắc COVID-19 có biểu hiện mất phương hướng, không thể nói được hay đột quỵ có thể là do ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 đối với hệ thần kinh trung ương.

Những người cao tuổi, đặc biệt người có sẵn bệnh lý mạn tính là những đối tượng nguy cơ cao mắc COVID-19. Thể trạng yếu, sức đề kháng kém cộng với bệnh lý sẵn có khiến những đối tượng này dễ phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm nếu bị SARS-CoV-2 tấn công.

