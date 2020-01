Đề phòng trẻ mắc bệnh sởi dịp cận Tết

Bệnh sởi có thể tấn công trẻ bất cứ lúc nào, mùa nào, tuy nhiên cận Tết Nguyên đán là thời điểm vô cùng lý tưởng. Chắc chắn không bậc phụ huynh nào muốn con mình phải nhập viện và đón tết trên giường bệnh.

Theo thống kê của khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM từ đầu tháng 1/2020 đã có 23 trẻ mắc sởi biến chứng phải điều trị nội trú, trong số này có 3 trường hợp nặng phải thở ôxy.Còn tại BV. Nhi Đồng 1, sáng 1/1 đã tiếp nhận tới 11 ca nằm viện, trong đó có một trường hợp được theo dõi sát sao do biến chứng nặng.

Dịp Tết số trẻ mắc bệnh sởi có xu hướng tăng cao



Chị V.T.L (nhà ở Hóc Môn, TP HCM) không biết liệu mình có được về nhà chuẩn bị đón Tết hay không khi mà hai đứa con của chị cùng mắc sởi. Chị cho hay, 2 bé lần lượt sốt, ho, lờ đờ, đến khi nhập viện, một trong hai bé đã ở tình trạng nặng, phải thở oxy.

BS.CKII. Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm, BV. Nhi Đồng 2 chho hay, khả năng tình hình sởi trong những ngày giáp Tết 2020 tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.



Thực tế, số bệnh nhi mắc sởi tăng đều trong năm. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm mỗi ngày cũng có khoảng hơn 20 ca bệnh nặng nằm viện. Con số này cao hơn nhiều những năm trước cho thấy mầm bệnh đã có trong cộng đồng.



Nói về nguyên nhân tại sao nhiều năm qua, dịch sởi vẫn tăng cao, BS Việt cho rằng đó là do phụ huynh chưa thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ cho trẻ. Hầu hết những ca nhập viện đều chưa tiêm phòng hoặc chỉ tiêm 1 mũi rồi bỏ tiêm.

Tiêm phòng đủ 2 mũi là cách tốt nhất bảo vệ trẻ



Tình hình tương tự của diễn ra tại BV. Nhi Đồng 1, BS.CKI. Dư Tuấn Quy, Phó Khoa Nhiễm - Thần kinh cho hay, trong quá trình thăm khám, nhiều ông bố bà mẹ khi được bác sĩ hỏi đã tiêm phòng cho con chưa vẫn còn ngơ ngác, cho thấy ý thức phòng bệnh chưa cao. Bác sĩ đặc biệt lo ngại nguy cơ người dân ăn Tết cùng bệnh sởi.



Sởi vốn là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhưng rất dễ phòng. Bệnh do virus sởi lây lan trong không khí gây ra. Các triệu chứng điển hình của bệnh như: sốt, sau đó là ho, hắt hơi, đỏ mắt và phát ban.



Bệnh rất dễ phòng bởi chỉ cần tiêm phòng vắc xin sởi cho hiệu quả phòng bệnh tới 97% . Việt Nam hiện có 3 loại vắcxin có thể phòng sởi: vắcxin sởi đơn MVVAC, vắc xin sởi - rubella MR (miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng) và vắcxin sởi - quai bị - rubella MMR (vắcxin dịch vụ, có tính phí).



Trẻ phải được tiêm đủ hai mũi vắc xin sởi. Mũi thứ nhất lúc đủ 9 tháng tuổi và nhắc lại mũi thứ hai khi 18 tháng.



Nếu tất cả người dân được tiêm ngừa đầy đủ và có ý thức phòng bệnh thì dịch bệnh không có cơ hội lưu hành và phát triển trong cộng đồng.

Phòng ngừa bệnh sởi. Video: Thanh niên