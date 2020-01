Đề phòng virus corona, Đại học Bách khoa Hà Nội ra thông báo cho sinh viên nghỉ học một tuần

Theo thông tin trên website nội bộ nhà trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo sẽ lùi thời điểm học tập của kỳ 2, năm học 2019-2020 đối với toàn thể sinh viên. Cụ thể, thời gian đi học trở lại, sau Tết nguyên đán Canh Tý thay đổi như sau:

Lịch học cũ của kỳ học thứ 2, bắt đầu từ ngày 3/2/2020, tức ngày thứ Hai tuần tới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm , do virus corona, việc học tập sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần kế tiếp. Chính xác là nhằm vào ngày 10/2/2020.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học một tuần, phòng dịch cúm

Cũng theo thông báo, nhà trường khuyến cáo các sinh viên nên ở lại tại địa phương, nơi cư trú cùng gia đình . Kèm theo đó, mọi thắc mắc hay liên hệ của sinh viên sẽ được sử dụng bằng email, do trường cấp, tránh gặp mặt trực tiếp.

Tính đến cuối ngày 30/1, số người tử vong bởi dịch cúm, do virus corona, ở Trung Quốc đã lên tới 213 người, tăng thêm 43 người so với số liệu thống kê cùng ngày.

Theo thông tin trên Vietnamnet, Đại diện Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, tính đến ngày 30/1, số ca tử vong tại tỉnh này lên tới 204 người. Không chỉ vậy, còn có thêm một ca tử vong, nằm ngoài tỉnh Hồ Bắc. Còn lại, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong ngoài Trung Quốc. Số ca bệnh được phát hiện tại Hồ Bắc là 1220 người, nâng tổng số ca bệnh ở tỉnh lên 5806 người. Tổng số ca nhiễm virus corona, tới lúc này là 9692 người. Ngoài ra còn có 129 trường hợp được xác nhận ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc.

Theo Reuter, hiện có khoảng 60 triệu người dân ở tỉnh Hồ Bắc đang sống trong tình trạng bị "phong toả ảo", khi Trung Quốc tìm cách ngăn chặn sự lây lan.

Trong sáng nay, ngày 31/1, theo giờ Việt Nam, WHO đã ban bố sự lây lan của virus corona ngoài Trung Quốc, là tình trạng khẩn cấp về Sức Khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC). Theo WHO, đây là sự bùng phát chưa có tiền lệ. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế (IHR).

Số người tử vong vượt 200 , WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu - Báo VietnamNet