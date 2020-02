Để thỏa mãn cơn nghiện, gã đàn ông vượt hơn 100km từ Bạc Liêu đến Kiên Giang mua bán ma túy

Theo tin từ Người lao động, khoảng 13h ngày 26/2, trong quá trình theo dõi các đối tượng nghiện hút, buôn bán ma túy tại địa phương, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Kiên Giang) phát hiện và phối hợp với Công an địa phương bắt quả tang đối tượng

Phạm Văn Vũ (SN 1976; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang cất giấu 50gr hạt tinh thể trắng. Nhưng tinh thể này được Vũ đựng trong túi nilong màu trắng. Khi đó, Vũ đang ở quán nhậu thuộc xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Cơ quan chức năng đã đưa Vũ về khám xét nơi ở tại phòng trọ thuộc ấp An Hòa, xã Định An, huyện ò Quai (tỉnh Kiên Giang) thì phát hiện thêm 1 túi nilong màu trắng bên trong có chứa 0,8kg tinh thể màu trắng. Kiểm tra sơ bộ thì xác định đây là ma túy đá

Phạm Văn Vũ và tang vật

Cơ quan điều tra đã áp giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để tiến hành điều tra. Tại đây, Vũ khai, toàn thể số tinh thể trắng trên là ma túy đá. Vũ mua số “hàng cấm” này ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó đem nó về nhà cất giấu để sử dụng và bán lại cho những con nghiện có nhu cầu sử dụng. Mỗi lần Vũ bán từ 50gr ma túy đá trở lên với giá 100gr là 55 triệu đồng.

Mỗi lần bán 100gr, Vũ thu lời đến 25 triệu đồng. Đối tượng này cũng khai nhận, bản thân từng có tiền án về tội cướp giật tài sản với mức án 14 năm tù giam.

Trong quá trình điều tra, ngày 28/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã tống đạt lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Vũ để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

