Để trở thành chủ `sở thú` trong Adorable Home không khó, chỉ cần bỏ túi những điều này

Adorable Home là trò chơi di động đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nội dung của game khá đơn giản, việc của người chơi là chăm sóc những chú mèo cùng với bạn đời, qua đó sẽ nhận được tim để mua các món nội thất.

Bởi vì game chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc boss nên tính đến thời điểm hiện tại, nhà phát hành đã cung cấp cho người chơi tổng cộng 12 chú mèo khác nhau, từ dễ nuôi đến "siêu chảnh choẹ". Tuy nhiên, việc này đã khiến một số người chơi gặp khó khăn nếu như không thể nhớ được màu lông lẫn bát ăn của chúng để dễ bề chăm sóc.



Không phải chú mèo nào cũng dễ nuôi như nhau.

Sau đây là cách phân biệt từng giống loài cũng như bát ăn riêng của từng con.



Snow

Đặc điểm: Lông trắng toàn thân. Cách nhận: Nhận được ngay khi bắt đầu vào game. Bát ăn tròn, màu đỏ chấm bi trắng.

Niki



Đặc điểm: Toàn thân lông màu đen. Cách nhận: Chỉ nhận được khi mở Catbox. Bát ăn vuông, màu đen giống với bộ lông.

Peanut



Đặc điểm: Toàn thân màu vàng, có vài đốm trên lưng màu sẫm hơn. Bát tròn màu lá chuối, có đốm bầu dục vàng.

Oliver



Đặc điểm: Toàn thân màu trắng, một vài đốm xám trên lưng và một bên mắt. Bát tròn màu xám, có đường viền đen ở giữa và một cái nơ cùng màu khá đặc trưng.

Molly

Đặc điểm: Toàn thân màu xám, có vài đốm trắng. Bát tròn màu xám chấm bi trắng.

Tobby



Đặc điểm: Toàn thân màu trắng, có vài vệt xám trên lưng. Bát tròn màu trắng trơn.

Moka



Đặc điểm: Toàn thân màu đất, có vài đốm vàng. Bát đất tròn vàng đáy nâu.

Tiger

Đặc điểm: Toàn thân màu vàng, có vài vệt nâu trên lưng và mặt. Bát tròn dẹp màu vàng trơn.

Gabu



Đặc điểm: Toàn thân xám, chỉ có phần dưới bụng màu trắng. Bát vuông màu xanh biển.

Elisabeth (độ khó SSS)



Đặc điểm: Toàn thân trắng, đội vương miện trên đầu. Bát ăn hình vương miện đặc trưng.

Max



Đặc điểm: Toàn thân màu cam, có vài vệt vàng trên lưng. Bát ăn tròn màu cam, có hình tay mèo màu vàng.

Cookie



Đặc điểm: Mèo tam thể (trắng, vàng, xám). Bát ăn gỗ hình vuông.

Ngoài những chú mèo ra, nhà phát hành còn cung cấp thêm cho người chơi vô vàn những động vật khác như chó, vịt, gấu, thiên nga... Sau đây là cách mà bạn có thể thu hút chúng tới và thu thập tim.



Bước 1: Đầu tiên, muốn thu hút được những loài động vật khác thì bạn cần phải sở hữu cho mình một khu vườn trước đã. Tại đó, bạn có thể mua hồ bơi, bàn ghế, chậu hoa để hấp dẫn muôn loài.





Mua một khu vườn rộng lớn là bước đầu tiên của kế hoạch "khai thác" tim từ chúng.

Bước 2: Chọn mua các loại vật dụng trang trí từ cửa hàng để thu hút những loài động vật tương ứng. Ví dụ: Mua hồ bơi sẽ hấp dẫn vịt, hải mã, ếch...



Lưu ý: Sau khi thêm vào những vật dụng vào khu vườn, bạn cần phải đợi một lúc thì các loài vật mới bắt đầu xuất hiện.

Bước 3: Chú ý biểu tượng trái tim đôi khi xuất hiện trên đầu chúng, nhấp vào để nhận thưởng.

Sau đây là thông tin chi tiết của từng con vật cũng như các món đồ tương ứng trong Adorable Home.

Theo Trí thức trẻ