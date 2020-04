Đề xuất bỏ quy định lắp bình chữa cháy trong ô tô 4 chỗ trở lên

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo đề xuất bỏ quy định lắp bình chữa cháy trong ô tô 4 chỗ sau 4 năm thực hiện.

Theo Người đưa tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi và bổ sung một số điều trong Thông tư 57/2015 hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định bắt buộc phải lắp bình chữa cháy trong ô tô 4 chỗ trở lên. Đề xuất này sẽ được lấy ý kiến trong vòng 2 tháng.

Hiện tại, xe từ 4-9 chỗ bắt buộc phải trang bị một bình bột chữa cháy loại dưới 4kg; bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít; bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4kg. Nếu tài xế không trang bị sẽ bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng theo Nghị định 167/2013.

Khi so với Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an , dự thảo mới đề xuất bỏ quy định bắt buộc xe từ 4 chỗ trở lên phải trang bị đồ dùng phòng cháy chữa cháy. Thông tư 57 quy định ô tô từ 4 chỗ phải lắp bình cứu hỏa có hiệu lực từ năm 2016 và đã gây ra nhiều tranh cãi.

Theo Bộ Công an, đề xuất bỏ quy định bắt buộc có bình cứu hỏa với xe ô tô từ 4 chỗ để phù hợp với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Luật phòng cháy chữa cháy ộ đang xây dựng, dự kiến có hiệu lực trong năm 2020. Theo dự thảo này, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ trở lên sẽ chỉ cần có hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thay vì phải có bình chữa cháy như trước kia.

