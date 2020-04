Đề xuất giảm giá điện trong 3 tháng để hỗ trợ chống dịch COVID-19

Ngày 1/4, Bộ Công thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án giảm giá điện sinh hoạt, điện sản xuất, kinh doanh; miễn hoặc giảm giá điện cho các cơ sở phòng dịch trong thời gian 3 tháng để tháo gỡ khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Nếu được phê duyệt, đề xuất sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4-1/7.

Theo đó, về giá điện sinh hoạt, Bộ Công thương đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt các bậc thang từ 1 đến 4, giữ nguyên giá bậc thang từ 300 kWh trở lên. Ước tính số tiền để hỗ trợ giá điện sinh hoạt cho khách hàng là 2.930 tỷ đồng.

Theo lý giải, các khách hàng sinh hoạt dưới 300 kWh/tháng chủ yếu là người lao động, công nhân, viên chức... những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Còn những khách hàng tiêu thụ điện ở bậc thang trên 300 kWh/tháng là những hộ có thu nhập cao, ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đề xuất giảm 10% giá điện để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Giá điện sản xuất, kinh doanh cũng sẽ hạ 10% so với biểu giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT trong 3 tháng. Bộ Công thương đề xuất giảm giá điện ở các khung giá: Cao điểm, bình thường và thấp điểm.

"Ưu điểm của phương án trên là tất cả các khách hàng sản xuất, bao gồm các doanh nghiệp lớn sản xuất 3 ca hay các doanh nghiệp nhỏ chỉ sản xuất 1 ca, đều được hỗ trợ tiền điện", văn bản Bộ Công thương nêu rõ.

Ước tính tổng số tiền hỗ trợ các khách hàng sản xuất và kinh doanh là 6.104 tỷ đồng, tương ứng với việc doanh thu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN giảm 6.104 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 4, các cơ sở lưu trú khách sạn cũng được giảm về bằng với giá điện sản xuất từ tháng 4. Ước tính số tiền hỗ trợ cho đối tượng các khách hàng này là 1.840 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng đề xuất miễn tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung chỉ liên quan đến dịch COVID-19; giảm 20% giá điện cho các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 và các khách sạn được sử dụng để cách ly.

Theo phương án trên, tổng số tiền miễn, giảm giá điện cho tất cả cac đối tượng ước tính gần 11.000 tỷ đồng. Theo Bộ Công thương, việc giảm giá điện có ý nghĩa an sinh xã hội lớn, phần nào giúp các hộ gia đình bớt nỗi lo tăng chi phí.

Your browser does not support HTML5 video.

EVN đề xuất miễn, giảm giá điện cho các khu cách ly, bệnh viện đang điều trị COVID-19

Kiều Đỗ (t/h)