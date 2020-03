Đề xuất thu phí ăn ở với người cách ly

Tối 21/3, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo đã nhấn mạnh thông điệp của Thủ tướng Chính phủ rằng, công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị với các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng đồng thời tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp trong thời gian tới.



Dừng nhập cảnh với nhiều trường hợp

Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành vận động, khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và người dân thay đổi các thói quen, nếp sinh hoạt, tăng giao dịch trực tuyến, người dân ít ra đường, hạn chế tập trung đông trên 50 người, tạm đóng các cơ sở dịch vụ giải trí

Các cơ quan chức năng thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.

Khu ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp nhận người đến cách ly tập trung

Thủ tướng quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 22/3/2020. Trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt… thực hiện cấp thị thực nếu cần và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc, cách ly phù hợp.

Tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, cũng tạm dừng nhập cảnh và áp dụng từ 0h ngày 22/3. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh cả đường biển, đường thủy, đường bộ và đường hàng không.

Người Việt ở nước ngoài muốn về nước phải đăng ký để tổ chức chuyến bay

Thủ tướng chỉ đạo, hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với các hãng hàng không nước ngoài (vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly). Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam.

Tiếp tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều) hạn chế tối đa về nước và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại.

Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký để ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.

Hà Nội chuẩn bị cơ sở cách ly 20.000 người

Thủ tướng chỉ đạo mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đều thực hiện cách ly tập trung, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài quay về nước.

Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly.



Để ứng phó với tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Hà Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người, lưu ý lựa chọn các địa điểm gần sân bay, không ở trong các khu đông dân cư. Các tỉnh, thành phố khác được phân công cần tích cực có phương án chủ động các cơ sở cách ly.

Có thể thu phí với người cách ly

Đối với các địa phương, tiếp tục rà soát các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng, nhất là trong số người đã nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy cơ để có giải pháp kịp thời.

Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế đề xuất cụ thể việc thu phí (ăn, ở…) của các đối tượng cách ly, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp sau. Đảm bảo sản xuất và cung ứng đủ khẩu trang sử dụng trong nước và dành một phần xuất khẩu.

Xét theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng cũng đồng ý Bộ Quốc phòng mua sớm 10 xe xét nghiệm lưu động như đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia. Ban Chỉ đạo quốc gia sớm giải quyết chế độ cho nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly.



Hà Ly (t/h)