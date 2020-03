Đề xuất thưởng nóng 500 triệu đồng cho bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng 30/3, báo cáo của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, đến nay đã có 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là tuyến đầu chống dịch COVID-19

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đây là thành công của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và toàn ngành y tế, đồng thời là nỗ lực của Tiểu ban Điều trị, Tổ hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID -19 diễn biến nặng, nguy kịch và các cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến Chủ Chi.

Phòng chăm sóc đặc biệt nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Tiểu ban Điều trị đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia thưởng nóng 500 triệu đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Một công ty cũng đề nghị tặng 200 triệu đồng.

Theo Tiểu ban Điều trị, liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành trong Tổ chuyên gia của Bộ Y tế đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị.

Hiện trên cả nước có 22 bệnh viện, Trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đang điều trị cho 80 bệnh nhân COVID-19 (có 66 người Việt và 14 người nước ngoài), đông nhất cả nước. Đến sáng 30/3, Việt Nam ghi nhận 194 ca mắc COVID-19. Trong số này có 55 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.



