Đêm nay sẽ có mưa sao băng lớn nhất năm, quan sát bằng cách nào?

Theo trang Time and Date, đêm 22, rạng sáng ngày 23/4 (theo giờ Việt Nam), người yêu thiên văn học sẽ có cơ hội chiêm ngưõng một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm và cũng là mưa sang băng duy nhất của tháng 4 năm 2020. Đó là trận mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids).

Mưa sao băng Thiên Cầm - hiện tượng thiên văn kỳ thú



Mưa sao băng Thiên Cầm thường xuất hiện từ ngày 16/4-26/4 hàng năm và sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23. Năm 2020, mưa sao băng rơi vào đầu tháng âm lịch, trung với giai đoạn trăng mới, tức ngày không có ánh trăng, rất lý tưởng cho việc quan sát các vệt sáng gây ra bởi bụi sao chổi.

Mưa sao băng Thiên Cầm hình thành từ các hạt bụi còn sót lại của sao chổi C/1861 G1 Thatcher, được phát hiện năm 1861. Sao chổi này quay quanh mặt trời mỗi 415 năm. Để trực tiếp nhìn thấy sao chổi này, người trái đất phải chờ đợi đến năm 2276.



Mưa sao băng xuất phát từ sao chổi Thatcher có tên là có tên Lyrids là vì nó trông như phát ra từ điểm gần chòm sao Lyra (Thiên Cầm) - chòm sao có hình dáng một cây đàn lia mà các thiên thần trong thần thoại hay cầm trên tay. Đây là một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất được nhân loại quan sát và ghi nhận. Từ 2.500 năm về trước, mưa sao băng Thiên Cầm đã được mô tả trong các văn bản lịch sử của Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Canada, vào thời điểm cực đại của mưa sao băng thiên cầm, sẽ có khoảng 10-20 vệt sáng xuất hiện trên bầu trời trong mỗi giờ. Trước đây, mưa sao băng cũng từng lập các kỷ lục vào năm 1982, đạt đến hơn 180 vệt sáng chỉ trong vài phút. Năm 1922, mưa sao băng cũng đạt tới 100 vệt trong một giờ.

Mẹo quan sát mưa sao băng Thiên Cầm tối nay



Theo các nhà thiên văn học, điều kiện quan sát mưa sao băng Lyrids tốt nhất là lúc 1h sáng ngày 23/4. Thời điểm này có thể sẽ xuất hiện nhưng vệt băng sáng dài, có đuôi rất đẹp trong vài giây.

Các vệt sáng có thể quan sát thấy bằng mắt thường, và xuất hiện từ phía sao Chức Nữ (Vega) - Ngôi Sao sáng nhất trong chòm Thiên Cầm. Tuy nhiên các vết sáng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời.

Nên chọn nơi có điều kiện thời tiết tốt, góc nhìn rộng, ít có ánh sáng nhân tạo và thoáng đãng để chiêm ngưỡng mưa sao băng. Các địa điểm như ban công, sân thượng một tòa nhà cao tầng, hoặc ngoài vườn rộng...

Lưu ý cần tắt các thiết bị điện để mắt làm quen với bóng tối trong khoảng 15-20 phút để các vệt sáng có thể hiện rõ hơn khi quan sát.

Kiều Đỗ (t/h)