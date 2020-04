Đến 15/4 còn phát sinh ổ dịch thì không thể dừng cách ly xã hội

Nói về chỉ đạo của Thủ tướng chuẩn bị ứng phó với “làn sóng COVID-19” thứ 2, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ dẫn lại kết luận của người đứng đầu Chính phủ tại cuộc họp ngày 6/3 là phải duy trì và thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16, thời điểm cách ly xã hội vẫn duy trì từ ngày 1-15/4 và coi đây là giải pháp rất căn cơ, quan trọng.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng yêu cầu cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, duy trì đến ngày 15/4. Đồng thời, Chính phủ có thể sẽ xem xét nới lỏng, gỡ bỏ từ từ biện pháp này hoặc quyết định tiếp tục thực hiện từ sau ngày 15/4 tùy diễn biến dịch bệnh.



"Như vậy đến ngày 15/4, nếu còn phát sinh ổ dịch nào đó thì không thể dừng thực hiện chỉ thị 16, lúc đó phải tùy tình hình để đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Hiện nay chưa thể nói trước việc kéo dài thời gian cách ly xã hội hay không" - ông Dũng thông tin.

Liên quan việc thực hiện Chỉ thị 16, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay, Chỉ thị 16 đưa ra “yêu cầu” chứ không chỉ là “khuyến cáo” người dân phải ở nhà. Chỉ thị cũng yêu cầu đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu, dừng vận tải công cộng, quy định cự ly tiếp xúc giữa người với người là 2 m...



Một lần nữa nhấn mạnh đây là giải pháp mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng giải thích, trong khi Việt Nam chưa đến mức phải công bố tình trạng khẩn cấp về y tế, chưa đến mức công bố thiết quân luật hay phong tỏa thì làm tốt cách ly xã hội sẽ ngăn được dịch bệnh lan ra cộng đồng và lây chéo. Việc cách ly có thể phát hiện mầm mống của ổ dịch, phát hiện ca nhiễm mới sẽ xử lý và khoanh vùng luôn.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề cập đến việc một số tỉnh yêu cầu cách ly người đến từ Hà Nội, TP.HCM phải tự trả phí cách ly, hoặc TP Hạ Long (Quảng Ninh) chỉ đạo nêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày....

