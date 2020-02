Đến ăn nhờ ở đậu nhà bạn gái rồi tiện thể đục tủ khoắng 30 triệu đồng của gia chủ

Theo tin từ tờ Người lao động, ngày 24/2, Công an huyện An Lão (tỉnh Bình Định ) đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Biết (20 tuổi, ngụ tại Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công an còn tịch thu tang vật là 30 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện An Lão nhận được tin báo bà Định Thị Rút (39 tuổi, ngụ tại làng T4, xã An Quang, huyện An Lão) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 30 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera nạn ninh để khoanh vùng đối tượng tình nghi. Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện, Phạm Văn Biết là kẻ có nhiều điểm nghi vấn nhất.

Công an đã triệu tập Phạm Văn Biết đến trụ sở làm việc. Sau quá trình đấu tranh, Biết khai nhận đục tủ trộm số tiền trên và giấu trong khu rừng keo cách nhà bà Rút khoảng 5km. Xong xuôi mọi việc, Biết lại trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.



Công an địa phương cho biết, Biết là người yêu con gái bà Rút. Đối tượng này chuyển đến nhà bà Rút ở từ hồi Tết Canh Tý.

Trong thời gian này, bà Rút nhiều lần cất tiền vào tủ nên Biết nhìn thấy. Lợi dụng lúc bà Rút và các thành viên khác trong gia đình đi vắng, đối tượng đục tủ lấy trộm tiền. Sau khi bà Rút trình báo Công an, Biết có định bỏ trốn nhưng chưa kịp đi thì bị bắt giữ.

Hiện Công an đang hoàn thiện nốt một số bước điều tra cuối cùng để chuyển cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành các bước truy tố tiếp theo.

Nga Đỗ (t/h)