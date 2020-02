Đến chiều 16/2, số người cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi tăng gấp 3 lần

Tính đến thời điểm hiện tại, số người cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi đã tăng gấp 3 so với ngày đầu tiên, tổng cộng là 24 người.

Theo Zing , Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết tính tới chiều ngày 16/2, số người cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi đã tăng lê. Hiện có 24 người bị cách ly do nghi nhiễm virus corona (tên gọi mới là Covid-19) tại bệnh viện dã chiến đặt tại huyện Củ Chi, TP.HCM.



Cập nhật của hệ thống giám sát ghi nhận có 32 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, trong đó tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

Hiện có 51 trường hợp được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện trong đó có 23 người tiếp tục được theo dõi và 28 người đã hết thời gian theo dõi. Tổng số người đang tự cách ly tại nhà, nơi cư trú là 2.927 người, trong đó có 1.998 người đã hết thời gian theo dõi. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm virus corona.

Tại bệnh viện dã chiến đặt tại huyện Củ Chi, những người cách ly sẽ được phụ vụ bữa ăn đầy đủ, cung cấp trang phục y tế và khẩu trang y tế. Bệnh viện còn trang bị 2 máy phiên dịch đa ngôn ngữa để giao tiếp với người cách ly là người nước ngoài. Tại bệnh viện cũng trang bị phương tiện liên lạc thuận lợi qua hệ thống camera thông minh, các phòng cách ly đều có wifi, ti vi để người cách ly không có cảm giác bức bí, bị cô lập. TP.HCM đã có 18 quận, huyện hoàn thành các cơ sở cách ly tập trung, có khả năng tiếp nhận theo dõi, cách ly cho tổng cộng hơn 500 người.

Tính đến ngày 16/2/2020, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với chủng virus corona mới, trong đó có 7 ca đã hồi phục và chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện tỉnh có người mắc Covid-19 cao nhất là Vĩnh Phúc với 11 người. Tại TP. HCM có 3 trường hợp được xác định dương tính với Covid-19 gồm: 2 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 1 trường hợp còn lại tình trạng Sức Khỏe ổn định. 7 trường hợp đã xuất viện sau khi kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 là: 2 cha con người Trung Quốc, 4 người Việt Nam từ Vũ Hán trở về, 1 bệnh nhân tiếp xúc gần với người dương tính với COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Tín hiệu mừng với số người nhiễm virus corona đã bình phục và hết lây nhiễm

Chi Nguyễn (t/h)