Đến thăm vợ hờ thấy đang ngủ, 9x tranh thủ kéo luôn bé gái 11 tuổi vào phòng để hiếp dâm

Tin tức mới nhất ngày 14/5, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đá (29 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Báo Sài Gòn giải phóng thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Đá có quan hệ tình cảm với chị N.T.M.C (SN 1991, trú chung cư Hòa Hiệp Nam). Cả 2 sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và đã có một con chung.

Đến ngày 10/5, chị C. đến nhà một người quen ở đường Xuân Thiều 8 (thuộc phường Hòa Hiệp Nam) chơi và ngủ trưa luôn tại đây. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Đá có đến nhà ở địa chỉ trên tìm "vợ hờ" thì phát hiện chị này đang ngủ. Bên cạnh, cháu N.H.Y.P (SN 2009) cũng đang nằm ngủ trưa.

Thấy cảnh tượng này, Đá liền nảy sinh ý định muốn hiếp dâm. Ngay sau đó, gã đàn ông thú tính liền kéo bé gái vào một căn phòng, khóa trái cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại. Đến chiều ngày 10/5, dì của nạn nhân phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường, đến khi gặng hỏi biết mọi chuyện thì trình báo vụ việc lên công an phường.

Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã phối hợp Công an quận Liên Chiểu truy tìm đối tượng. Đến 17 giờ ngày 10/5 thì Đá bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đá đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm của mình. Được biết, đối tượng này từng có một tiền án trộm cắp tài sản.

Hiện tại, Công an quận Liên Chiểu đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Đá về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

